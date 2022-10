Wialon récompense les 12 meilleures solutions télématiques lors du concours IoT project of the year 2022

VILNIUS, Lituanie, 12 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Au cours de sa troisième édition, le concours IoT project of the year , unique concours au monde consacré aux solutions IoT, a dévoilé 12 meilleurs projets IoT des 12 derniers mois. Les entreprises lauréates ont réussi à créer les solutions les plus fonctionnelles et à mettre en œuvre des idées atypiques en utilisant les technologies télématiques et IoT dans différentes industries. Ces projets ont été déployés dans le monde entier (Suisse, Israël, Lituanie, Mexique, Afrique du Sud et Liban). Les gagnants ont été annoncés le 9 octobre 2022, à Dubaï.

Les 11 lauréats ont été désignés par un jury international composé d'experts de l'IoT issus d'entreprises bien connues du secteur, telles que Wialon , Teltonika Telematics, Volvo Construction Equipment, IoT M2M Council, Queclink Wireless Solutions et Xirgo Global | Sensata. Les différentes catégories couvraient notamment le transport frigorifique, le transport maritime long-courrier, l'agriculture et la sécurité publique. Le projet le plus remarquable a reçu le prix du choix de la communauté. Le gagnant a été désigné par un vote ouvert à la communauté de l'IoT et de la télématique. C'est un projet mis en œuvre par le fournisseur de solutions d'entreprise libanais MaliaTec qui a reçu le plus de votes.

« Aujourd'hui, nous sommes tous témoins de l'adoption de l'IoT dans un nombre croissant d'industries à travers le monde. Grâce à la flexibilité de cette technologie, les solutions ne sont limitées que par la créativité des utilisateurs. Le concours IoT project of the year vise à mettre en lumière les meilleures solutions industrielles livrées au cours de l'année écoulée et à pousser les entreprises à devenir plus efficaces grâce à l'IoT », a déclaré Aliaksandr Kuushynau, responsable Wialon, Gurtam.

Cette année, les projets soumis par 24 pays différents ont montré que les possibilités et le potentiel de la télématique et de l'IoT peuvent être utilisés dans toute entreprise pour optimiser les processus, réduire les coûts et se démarquer de manière significative sur le marché. Par exemple, le plus grand exportateur mexicain de bœuf, de porc et de poulet a pu économiser plus d'un million de dollars grâce à la solution télématique CTTMX, qui permet d'éviter le vol de cargaisons et de véhicules. MaliaTec a optimisé le transport frigorifique chez un important fournisseur de solutions de transport frigorifique aux Émirats arabes unis. Résultat : la société a atteint un taux de réussite moyen de 98,2 % pour les livraisons garanties le lendemain, tandis que le taux standard du secteur s'élève à 70 %. Gotthard Handels AG, en Suisse, a mis en œuvre une solution de suivi des wagons de construction ferroviaire, permettant à la société de location d'améliorer considérablement la gestion de ses actifs.

Le concours IoT project of the year est organisé par l'équipe à l'origine de Wialon , une plate-forme télématique et IoT de référence avec plus de 3,4 millions de véhicules et autres actifs connectés dans le monde entier. L'idée de ce prix est d'illustrer le rythme de développement effréné de l'IoT et de la télématique ; de montrer comment les projets innovants changent les industries, mais aussi les sphères de la vie humaine, et ce, de l'offre de sécurité personnelle jusqu'à la contribution à la résolution des problèmes environnementaux.

