Wib levanta investimento de USD 16 milhões para acelerar o crescimento e enfrentar o aumento do problema de segurança de APIs

TEL AVIV, Israel, 8 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Wib, uma startup de segurança cibernética de rápido crescimento pioneira em uma nova era em segurança de API, anunciou hoje um investimento de USD 16 milhões liderado pela Koch Disruptive Technologies (KDT), o braço de crescimento e de risco da Koch Industries, Inc, com participação da Kmehin Ventures, Venture Israel, Techstars e de atuais investidores. O investimento será utilizado para aprimorar a plataforma holística de segurança pioneira da Wib e acelerar o crescimento internacional à medida que a empresa expande as operações nas Américas, Reino Unido e EMEA.

A segurança de API é um dos maiores desafios enfrentados pelos CIOs atualmente. As soluções tradicionais de segurança de API são isoladas e fragmentadas, deixando os CIOs com uma opção de vários produtos pontuais ou integrações para criar uma solução em patchwork. Isso resulta em aumento de custos e complexidade, menor visibilidade e controle e maior exposição ao risco.

A plataforma holística de segurança de API da Wib é a única solução que oferece visibilidade completa em todo o cenário de API, do código à produção, ajudando a unificar desenvolvedores de software, defensores cibernéticos e CIOs em torno de uma visão holística única de seu domínio de API completo. Ao oferecer inspeção, gerenciamento e controle rigorosos em tempo real em todas as fases do ciclo de vida da API, a Wib pode automatizar o inventário e o gerenciamento de alterações da API, identificar APIs não autorizadas, zumbis e sombras e analisar o risco e o impacto dos negócios, ajudando as empresas a reduzir e fortalecer sua superfície de ataque às APIs.

"As APIs se tornaram o calcanhar de Aquiles das defesas cibernéticas e o vetor de ameaças número um para ataques cibernéticos", afirmou Gil Don, CEO e cofundador da Wib. "As APIs representam 91% do tráfego atual da Internet, das quais mais de 50% são invisíveis para as equipes de TI e segurança da empresa. Essas APIs desconhecidas, não gerenciadas e não seguras estão criando enormes pontos cegos para CIOs que expõem vulnerabilidades críticas de lógica de negócios e aumentam o risco.

"Além disso, as abordagens de segurança da Web tradicionais e legadas, como WAFs e API Gateways, nunca foram projetadas para proteger contra vulnerabilidades modernas baseadas em lógica. A plataforma da Wib foi desenvolvida propositadamente para um mundo orientado por APIs, criando uma nova categoria de segurança nativa de API."

Um recente relatório da GigaOm, uma empresa de pesquisa do setor, classificou a Wib como um "movimento rápido" na categoria de "líderes", ao afirmar: "A Wib é uma empresa nova, mas traz uma oferta sólida suficiente para saltar diretamente para a categoria de líderes" e "A Wib é um novo participante neste segmento, mas oferece uma solução abrangente." A Wib também foi destacada pela capacidade em "análise de código-fonte com foco nos pontos fracos da API como a maior força da Wib." O relatório classifica a proteção, o monitoramento e os relatórios de tempo de execução de API da Wib como excepcionais em termos de foco e execução. Esta é uma autêntica comprovação da inovadora plataforma de segurança de API e da abordagem da Wib.

A Wib é pioneira em uma nova era em segurança de API com sua primeira plataforma de segurança de API holística do setor. Oferecendo visibilidade e controle contínuos e completos em todo o ecossistema de API, a Wib permite que os desenvolvedores codifiquem com confiança e as equipes de segurança protejam com confiança.

A equipe de elite de desenvolvedores, invasores, defensores e profissionais experientes de segurança cibernética da Wib aproveita a experiência e o conhecimento do mundo real para ajudar a definir e desenvolver soluções tecnológicas inovadoras que habilitam a identidade, o inventário e integridade de cada API a seus clientes, onde quer que ela esteja situada no ciclo de vida do desenvolvimento, sem comprometer o desenvolvimento ou sufocar a inovação.

A Wib está sediada em Tel Aviv, em Israel, com presença internacional em Houston, nos EUA e Londres, no Reino Unido. Ela foi fundada em agosto de 2021 pelo empreendedor serial Gil Don (CEO), Ran Ohayon (CRO) e Tal Steinherz, que anteriormente atuou como CTO da direção cibernética nacional de Israel.

