Wib recueille 16 millions de dollars d'investissement pour accélérer la croissance et s'attaquer au problème croissant de sécurité des API

Wib lance la première plateforme de sécurité API holistique de l'industrie pour apporter une visibilité et un contrôle complets sur l'ensemble de l'écosystème API - du code à la production

TEL-AVIV, Israël, 8 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Wib , la start-up de cybersécurité à croissance rapide, pionnière d'une nouvelle ère dans la sécurité des API, a annoncé aujourd'hui un investissement de 16 millions de dollars dirigé par Koch Disruptive Technologies (KDT) , la filiale de capital-risque en charge de la croissance de Koch Industries, Inc, avec la participation de Kmehin Ventures, Venture Israel, Techstars et des investisseurs existants. L'investissement servira à améliorer la plateforme de sécurité API holistique pionnière de Wib et à accélérer la croissance internationale alors que l'entreprise élargit ses activités dans les Amériques, au Royaume-Uni et en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

La sécurité des API est l'un des plus grands défis auxquels sont confrontés les DSI aujourd'hui. Les solutions de sécurité API traditionnelles sont cloisonnées et fragmentées, ce qui laisse aux DSI le choix de produits à points multiples ou d'intégrations de fixations vissées pour créer une solution en patchwork. Il en résulte une augmentation des coûts et de la complexité, une visibilité et un contrôle réduits, et une plus grande exposition au risque.

La plateforme de sécurité API holistique de Wib est la seule solution permettant de fournir une visibilité complète dans l'ensemble du paysage API, du code à la production, aidant à unifier les développeurs de logiciels, les cyber-défenseurs et les DSI autour d'une vue holistique unique de leur domaine API complet. En fournissant une inspection, une gestion et un contrôle rigoureux en temps réel à chaque étape du cycle de vie des API, Wib peut automatiser la gestion des changements d'inventaire et des API, identifier les API corrompues, zombies et shadow, et analyser les risques et les impacts commerciaux, aidant ainsi les organisations à réduire leur surface d'attaque exposée par les API et à la renforcer.

« Les API sont devenues le talon d'Achille des cyberdéfenses et le principal vecteur de menace pour les cyberattaques », a déclaré Gil Don, PDG et cofondateur de Wib. « Les API représentent 91 % du trafic Internet actuel, dont plus de 50 % sont invisibles pour les équipes de TI et de sécurité des entreprises. Ces API inconnues, non gérées et non sécurisées créent des angles morts massifs pour les DSI qui exposent les vulnérabilités critiques de la logique métier et favorisent une augmentation du risque.

« De plus, les approches de sécurité Web traditionnelles et héritées, comme les pare-feux d'applications Web (WAF) et les passerelles API, n'ont jamais été conçues pour protéger contre les failles logiques modernes. La plateforme Wib a été conçue spécialement pour un monde axé sur les API, créant une nouvelle catégorie de sécurité native des API. »

Un rapport récent de la firme de recherche industrielle GigaOm, a défini Wib comme une entreprise qui évoluait rapidement et l'a classée dans la catégorie des « leaders », déclarant : « Wib est une nouvelle entreprise, mais apporte une offre assez forte pour passer directement dans la catégorie des leaders » et « Wib est une nouvelle venue dans ce domaine, mais elle offre une solution complète ». Wib a également été citée en raison de ses compétences en matière d'analyse de code source avec prise en compte des faiblesses de l'API, ce qui représente sa grande force ». Le rapport classe l'API Runtime Protection, Monitoring and Reporting de Wib comme exceptionnelle dans son approche et son exécution. Ceci est un véritable hommage à la plateforme et à l'approche de sécurité API innovantes de Wib.

À propos de Wib

Wib ouvre une nouvelle ère dans la sécurité des API avec sa première plateforme de sécurité API holistique de l'industrie. Offrant une visibilité et un contrôle continus et complets sur l'ensemble de l'écosystème API, Wib permet aux développeurs de coder en toute confiance et aux équipes de sécurité de procéder à la sécurisation nécessaire de façon assurée.

L'équipe d'élite de développeurs, d'attaquants, de défenseurs et de professionnels chevronnés de la cybersécurité de Wib s'appuie sur l'expérience et l'expertise concrètes pour aider à définir et à développer des solutions technologiques novatrices, qui permettent aux clients d'avoir l'identité, l'inventaire et l'intégrité de chaque API, où qu'elle soit dans le cycle de développement, sans compromettre le développement ni étouffer l'innovation.

Wib est basée à Tel-Aviv, en Israël, et est présente à l'international avec des bureaux à Houston, aux États-Unis, et à Londres, au Royaume-Uni. Elle a été fondée en août 2021 par les entrepreneurs aguerris Gil Don (PDG), Ran Ohayon (directeur des risques, CRO) et Tal Steinherz qui a précédemment été directeur de la technologie de la Direction nationale de la cybersécurité d'Israël.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1938360/Wib_Logo.jpg

Contact Wib aux États-Unis :

Nazli Ekim

Zonic Group

[email protected]

+44 (0)7384 220223

+1 (917) 355-9650

Contact Wib au Royaume-Uni :

Mark Waite

Cohesive Communications

[email protected]

+44 (0)7774 265444

SOURCE Wib