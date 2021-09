Wie doet er mee aan de Race to Zero?

Introductie van nieuwe tool om te helpen bedrijven te identificeren die zich actief inzetten voor het klimaat

LONDON, 25 september 2021 /PRNewswire/ -- Race to Zero, de door de VN ondersteunde campagne die bedrijven, steden, investeerders en andere niet-gouvernementele actoren oproept om voor 2030 wereldwijde emissies te halveren, lanceerde vandaag een nieuwe tool om te zoeken naar leden in hun campagne. De tool is gericht op het prijzen van die entiteiten, die zich inzetten voor robuuste netto nul-emissiedoelstellingen.

De tool, die gratis ter beschikking wordt gesteld door Tableau, een mondiaal topanalyseplatform, plus Salesforce, wereldwijd toonaangevend in CRM, laat het naadloos filteren en zoeken toe van wie meedoet aan de Race to Zero.

Tijdens de opening van Climate Week NYC onderstreepte Al Gore eerder deze week het cruciale belang van transparantie - het gebrek daaraan bleek namelijk een belangrijke reden, waarom actie tot nu toe nog niet ambitieus genoeg was. De nieuwe visualisatietool van Race to Zero, die werd ontworpen met behulp van het Tableau-platform, somt alle entiteiten in de campagne op en draagt bij tot de samenstelling van een duidelijk beeld van die belanghebbenden, die zich actief inzetten voor robuuste netto nul-emissiedoelstellingen, waarmee ze een sterk signaal sturen aan hen die niet in de lijst staan, dat ze een tandje moeten bijsteken.

Elk lid van Race to Zero zet zich in voor hetzelfde overkoepelende doel: het snel en eerlijk verminderen van de uitstoot in alle toepassingsgebieden, in overeenstemming met het Akkoord van Parijs, met transparante actieplannen en robuuste doelstellingen op korte termijn. Samen vormen ze de brede alliantie van niet-gouvernementele actoren die zich inzetten om uiterlijk 2050 netto nul-emissies te bereiken. Race to Zero-leden voldoen allen aan de vereiste minimumcriteria voor deelname aan de campagne en worden gestimuleerd door hun partnerinitiatieven.

De Tableau-tool helpt ook bij de registratie van de vooruitgang per branche, waar specifieke kortetermijnknelpunten liggen voor meer dan 20 sectoren, die samen de wereldeconomie vormen, ook wel 2030 Breakthroughs genoemd. Samen brengen ze tot uitdrukking wat belangrijke spelers moeten doen en wanneer de sectorveranderingen die nodig zijn om uiterlijk in 2050 een volledig CO2-vrije toekomst te bereiken.

Bij de lancering van Climate Week NYC kondigde de UN High Level Climate Action Champions al aan, dat meer dan de helft van de belangrijkste sectoren van de wereldeconomie inmiddels breakthrough-ambities hadden bereikt. In elk van deze 15 sectoren, van schone energie tot farmaceutische producten en medische technologie tot beton en cement, heeft minimaal 20% van de grootste bedrijven in termen van omzet zich geschaard achter sectorspecifieke 2030-doelstellingen - in lijn met het leveren van netto nul-emissie in 2050 - waaronder doelstellingen zoals 60% hernieuwbare energieopwekking in de energiesector en 5% emissieloze brandstof in de scheepvaartsector.

Chris Lindsay, vicepresident EMEA Marketing bij Tableau zegt daarover, "Nu kan iedereen eenvoudig zoeken in de Race to Zero-database en erachter komen wie zich wel en - minstens zo belangrijk - wie zich niet inzet voor onmiddellijke klimaatactie. Wij zijn er trots op samen te werken met Race To Zero aan dit transformerende initiatief."

Nigel Topping, UN High Level Climate Action Champion, zegt: "Transparentie is vooral belangrijk om precies te weten waar we staan en hoe ver we nog te gaan hebben. We zijn dankbaar voor de steun van Tableau en Salesforce om ons te helpen, al onze Race to Zero-leden onder de aandacht te brengen en om de stelselmatige verandering die gaande is in alle sectoren van de wereldeconomie door te voeren. Voor zover u nog niet op de lijst staat, dan is het nu het moment om mee te doen met de Race to Zero en bij te dragen aan de 2030 Breakthroughs."

Gonzalo Munoz, Chile COP25 High Level Climate Champion, zegt daarover: "Ik wil graag Tableau en Salesforce hartelijk bedanken voor hun hulp bij het helder in beeld brengen van wie meedoet aan de Race to Zero, en dus ook impliciet, wie niet. Deze radicale transparantie is van cruciaal belang als we allemaal samen naar een halvering van de uitstoot tegen 2030 willen racen en ik kijk ernaar uit, dat de lijst van Race to Zero-leden blijft groeien en dat de voorgang naar de 2030 Breakthroughs blijft versnellen. We hebben geen tijd te verliezen."

Over Race to Zero

Race to Zero is de door de VN ondersteunde, wereldwijde campagne die niet-gouvernementele actoren, zoals bedrijven, steden, regio's en financiële, onderwijs- en gezondheidsinstellingen, ertoe aanzet grondig en ogenblikkelijk actie te ondernemen om tegen 2030 de wereldwijde uitstoot te halveren en tijdig een gezondere en eerlijkere, koolstofvrije wereld te bereiken.

Alle leden zetten zich in voor hetzelfde overkoepelende doel: het snel en eerlijk verminderen van de uitstoot in alle toepassingsgebieden, in overeenstemming met het Akkoord van Parijs, met transparante actieplannen en robuuste doelstellingen op korte termijn.

Onder leiding van de High-Level Climate Champions for Climate Action – Nigel Topping en Gonzalo Muñoz – mobiliseert Race To Zero spelers buiten nationale overheden om mee te doen met de Climate Ambition Alliance, die werd gelanceerd op de UNSG Climate Action Summit 2019 door de President van Chili, Sebastián Piñera.

Over de 2030 Breakthroughs

De 2030 Breakthroughs geven aan wat de belangrijkste spelers moeten doen en tegen wanneer, om de systeemverandering te bewerkstelligen die we nodig hebben om een sterke koolstofvrije wereld te bereiken in de meer dan 30 sectoren van de reële economie.

De 2030 Breakthroughs zijn afgeleid van de Climate Action Pathways - een serie uitgebreide sectorale roadmaps om het Akkoord van Parijs te bereiken in overeenstemming met 1,5 °C, ontwikkeld door de UN High Level Climate Champions en het Marrakech Partnership.

SOURCE Race to Zero