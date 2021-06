Wie verletzlich ist Ihr Sektor? Von den besten Hackern der Welt erfahren

In seinem vierten Jahr ist dieser globale Bericht zu einem wichtigen Maßstab für CISOs und Sicherheitsverantwortliche in allen Branchen geworden. Basierend auf Tausenden von Sicherheitstests, die von Juli 2020 bis April 2021 von den erfahrensten ethischen Hackern der Welt durchgeführt wurden, misst er die Sicherheitsbereitschaft und die Tiefe der Cybersicherheitsabwehr in Unternehmen.