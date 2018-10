WIEDERERWECKT: VIPs leisten Stanley Tucci Gesellschaft bei einem exklusiven Johnnie-Walker-Event im Zentrum Londons

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/774783/Stanley_Tucci.jpg )

Bei der Veranstaltung unterhielt Tucci das Publikum mit einer unvergesslichen Aufführung von "Borealis on the Bay", einer Ode, die der schottische Dichter Jon Plunkett speziell für diesen Anlass geschaffen hat - eine Huldigung an die Geschichte und den Geist der Kilnaughton Bay, die Heimat der weltberühmten "Ghost"-Brennerei Port Ellen, die 1983 ihre Türen schloss und die Heldin dieser neuesten Abfüllung im Rahmen der Serie Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare ist.

Stanley Tucci sagte: "Es war eine wunderbare Erfahrung für mich, heute bei der Einführung des neuen Johnnie Walker Blue Labels Ghost and Rare dabei zu sein. Ich bin begeistert, die Geschichte von Port Ellen erforschen zu können und meine Leidenschaft für Sprache und Darbietung mit meiner Liebe zum Whisky zu verbinden."

Bei der Ankunft bei "REAWAKENED" wurden die Gäste eingeladen, sich auf eine sensorische Entdeckungsreise zu begeben, um die verborgenen Tiefen der schottischen Highlands und der Kilnaughton Bay zu erkunden. Daraufhin genossen sie ein Menü des gefeierten Küchenchefs Mark Moriarty und erkundeten bei jedem Gang die Geschmacksschichten, die im Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Port Ellen verborgen sind.

Jim Beveridge, Master Blender von Johnnie Walker, führte dann eine exklusive Verkostung der neuen Limited Edition aus, die aus acht hochgeschätzten Whiskys aus allen vier Ecken Schottlands gemischt worden ist, wobei der begehrte Port Ellen Single Malt das Herzstück darstellt.

Jeder Teilnehmer nahm sein eigenes Stück seltener Kunst in Form einer personalisierten Ode - die speziell für diesen Abend erdichtet wurde - sowie eine Kopie von "Borealis on the Bay" und eine Kostprobe von Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Port Ellen mit nach Hause.

ZU DEN VIP-GÄSTEN GEHÖRTEN: Stanley Tucci, Jeremy Irvine, Jade Parfitt, Sam Rollinson, Damson Idris, Heida Reed, Matt Richardson, Nick Hendrix, Charlotte Wiggins, Betty Bachz, Jessica Ellerby, Nell Hudson, Filippo Cirulli, Filippo Fiora, Vicky Lee, Florrie Thomas, Anna Vitiello, Danielle Copperman, Harvey James, Sam Ritzenberg, Leo Thompson, Margaret Clunie

SIE GENOSSEN: Eine exklusive Verkostung des Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Port Ellen

Johnnie Walker Blue Label Old Fashioned: Johnnie Walker Blue Label, Honig, Angostura-Bitterlikör, Zitronenschale

Johnnie Walker Blue Label Whisky Sour: Johnnie Walker Blue Label, Zitronensaft, Zuckersirup, Eiweiß

Ein Menü nach Maß mit: Sellerieknolle gebacken in gemälzter Gerste, gerösteten Haselnüssen, brauner Butter und Trüffelbutter aus Nantes / Heugeräucherte kurze Rippe vom schottischen Rind, Seealgensenf und Artischocken / Nussbutterdessert, Zitrusfrüchte und ein Sorbet aus Whisky-Karamell und gesalzener Milch.

