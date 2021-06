Wielka Brytania i Europa Zachodnia mają najmniej zaangażowanych pracowników w skali światowej, choć poziom stresu zmniejszył się w czasie pandemii

Szacuje się, że niskie zaangażowanie pracowników kosztuje światową gospodarkę 8,1 biliona dolarów rocznie.

WASZYNGTON, 14 czerwca 2021 r. /PRNewswire/ -- Najnowszy raport Gallupa dotyczący stanu globalnego miejsca pracy (State of the Global Workplace) pokazuje, że Wielka Brytania i Europa Zachodnia mają najniższy poziom zaangażowania pracowników na świecie, wynoszący zaledwie 11%, aczkolwiek pracownicy w tych regionach zaliczają się do osób o wysokiej ocenie jakości życia (55% z nich jest zadowolonych) i niskim poziomie negatywnych emocji w porównaniu z pracownikami w wielu innych regionach świata. Pracownicy z Europy Zachodniej odnotowali spadek poziomu stresu i gniewu oraz brak zmiany w przypadku smutku i wzrost o zaledwie trzy punkty, jeśli chodzi o poziom zmartwień.

W skali globalnej poziom zaangażowania pracowników spadł o dwa punkty procentowe w latach 2019-2020, a Gallup szacuje, że niskie zaangażowanie pracowników kosztuje światową gospodarkę 8,1 biliona dolarów rocznie. W przeciwieństwie do Europy Zachodniej poziom zaangażowania pracowników w Europie Wschodniej wzrósł o siedem punktów procentowych w latach 2019-2020, co stanowi największy regionalny wzrost na świecie.

W całej Europie Zachodniej pracujące kobiety (13%) były bardziej zaangażowane niż pracujący mężczyźni (10%), a także odnotowały niższy poziom codziennego stresu w 2020 roku (41%) niż w 2019 roku (47%), najprawdopodobniej ze względu na oferujące wsparcie sieci bezpieczeństwa socjalnego w wielu krajach Europy, takich jak dobrze rozwinięte systemy społeczne, które pomogły zapobiec utracie pracy i bezrobociu.

W 2020 roku pracownicy w skali globalnej odnotowali większy poziom zmartwień, stresu, gniewu i smutku niż w latach poprzednich. Największy wzrost w przypadku codziennych zmartwień w skali globalnej wystąpił w Europie Wschodniej (+12 punktów), natomiast odsetek młodszych pracowników w Europie Wschodniej doświadczających codziennego uczucia gniewu podwoił się w latach 2019-2020.

„Nawet przed pandemią nowi pracownicy pytali o miejsce pracy, które polepszyłoby ich jakość życia w ujęciu ogólnym oraz pozytywnie wpływało na ich samopoczucie. Organizacje mają wyjątkową możliwość jednoczesnej poprawy jakości życia i wydajności" – powiedział Pa Sinyan, partner zarządzający dla Europy w firmie Gallup.

Pracownicy we Francji oraz Wielkiej Brytanii zgłosili, że nie czują się szanowani w pracy (odpowiednio 10% i 9%). Jednakże jest to wciąż niższy odsetek niż w większości krajów Europy Wschodniej – na Litwie 32% pracowników nie czuje się szanowanych w pracy.

W Wielkiej Brytanii 60% pracowników uważa się za osoby, które dobrze sobie radzą – odsetek jest wyższy niż w Niemczech (59%), Francji (42%), Hiszpanii (42%) i Włoszech (41%) – jednak jest to wartość niższa niż w krajach skandynawskich, które mają największy poziom dobrego samopoczucia (74%). Ogólnie rzecz biorąc, Europa odnotowała poziom dobrego samopoczucia wyższy niż średnia światowa.

KONTAKT:

e-mail: [email protected]

tel. +44 20 3195 3240

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1213938/Gallup_Logo.jpg

Related Links

https://www.gallup.com



SOURCE Gallup, Inc.