Wild About Bread™ continúa su expansión minorista en las tiendas Kroger; ahora está disponible en Houston, Texas

SOUTHLAKE, Texas, 15 de septiembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Wild About Bread™ Home Bread Made Simple ahora está disponible en el comercio minoristas en 51 tiendas Kroger en Houston, Texas, después de un exitoso lanzamiento en las tiendas Kroger en la zona Dallas/Ft. Worth Metroplex. Worth Metroplex. Wild About Bread™ ha creado un nuevo kit de mezcla de pan y un contenedor PrepPal™ para mezclar que simplifica el proceso de elaboración de pan en casa sin sacrificar la calidad final artesanal del pan y la corteza que se espera recibir de un producto hecho en una panadería. Kroger ofrece Wild About Bread™ en estantes de exhibición especialmente diseñados en la sección de panadería fresca.

"Nos entusiasma ampliar la disponibilidad de nuestro sencillo proceso de elaboración de pan para un mayor número de leales consumidores de Kroger justo cuando comienza la temporada de panadería de otoño", comentó Chris Harlander, gerente general de Wild About bread™. "La demanda de soluciones sencillas para elaborar pan de excelente sabor y calidad en el hogar por parte de los consumidores ha seguido aumentando durante los últimos 16 meses y no muestra signos de desaceleración. Wild About Bread™ ofrece la solución sencilla y divertida que los consumidores buscan".

Cada kit Wild About Bread™ proporciona un recipiente único y reutilizable para mezclar y fermentar denominado PrepPal™, 3 mezclas de pan previamente medidas y 3 paquetes de levadura. Para preparar una hogaza, solo mezcle agua y levadura en su PrepPal™ y, luego, añada la mezcla de pan. Posteriormente, agite durante 30 segundos y espere a que leude hasta que el tamaño sea el doble. Después de alrededor de dos horas, cuando la mezcla ya ha leudado, es momento de hornear este pan increíblemente sabroso y crujiente para compartir con familiares y amigos.

Su PrepPal™ se convertirá en su mejor amigo cuando prepare pan casero.

"Wild About Bread™ hace que para las familias sea fácil y divertido hornear juntos y no toma mucho tiempo, dando como resultado un increíble pan de calidad de panadería con el que todos tienen éxito", sostuvo Harlander.

"Tenemos videos prácticos de tutoriales, consejos para hornear y sugerencias de porciones fáciles de seguir en nuestro sitio web y redes sociales", agregó Harlander. "Tenemos recetas sencillas y otras más complejas para panaderos aventureros que podrían querer explorar con el uso de nuestra mezcla para preparar panecillos, baguettes, focaccia, corteza de pizza, rollos de canela y mucho más. También puede encontrar un listado de tiendas Kroger que actualmente venden Wild About Bread™".

Visite www.wildaboutbread.com, Instagram (https://www.instagram.com/wildaboutbread//) y Facebook (https://www.facebook.com/wildaboutbread) para ver fotos, recetas y videos de tutorial.

