WILD ABOUT BREAD™ LANZA NUEVOS SABORES EN EMPAQUE INDIVIDUAL EN LAS TIENDAS KROGER EN DALLAS

SOUTHLAKE, Texas, 17 de febrero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Wild About Bread™ Home Baked Bread Made Simple ahora es aún más fácil y divertido con el lanzamiento de nuevos sabores en empaque individual disponibles en las tiendas Kroger en Dallas/Fort Worth Metroplex en Texas. Los sabores en empaque individual ofrecen una manera fácil de elaborar en casa pan fresco y de calidad de panadería, desde sabrosos palitos de pan como aperitivo hasta panecillos y panes para las principales comidas y sabrosas cortezas de pizza.

Exquisitos sabores en empaque individual que hacen agua la boca, como Sweet Onion, Roasted Garlic & Herb, Everything But the Bagel y Rustic White, se incorporan a la familia de mezclas de pan artesanal Wild About Bread™. "Mezcla, prueba y hornea; realmente es así de simple tener pan fresco, caliente y artesanal en casa", comentó Chris Harlander, gerente general de Wild About Bread™. "Reúne a tu familia o amigos para pasar un buen rato en la cocina y deja que se sorprendan con lo fácil que es preparar pan maravillosamente fresco, sabroso y con calidad de panadería".

La demanda de soluciones simples para hacer pan en casa por parte de los consumidores llevó a Wild About Bread™ a crear un nuevo kit de mezcla de pan y un contenedor PrepPal™ para mezclar y fermentar que simplifican el proceso de elaboración de pan en casa sin sacrificar la calidad final artesanal y la corteza que se espera de un producto hecho en una panadería. Los nuevos sabores en empaque individual se pueden usar con o sin el cómodo recipiente PrepPal™. Kroger ofrece Wild About Bread™ en estantes de exhibición especialmente diseñados en la sección de panadería fresca.

"Nuestros nuevos sabores en empaque individual ofrecen sencillas soluciones de sabor para consumidores ocupados, a la vez que hacen que el horneo de pan sea fácil, divertido y rápido", agregó Harlander. "El pan recién horneado es el acompañamiento perfecto para cualquier comida o reunión, y un mayor número de opciones de sabor ofrecen más versatilidad para todas sus ocasiones gastronómicas".

Los Single Pack Flavors de Wild About Bread™ están disponibles en determinadas tiendas Kroger en Dallas/Fort Worth, Texas, y en línea en www.wildaboutbread.com.

Visite Facebook (https://www.facebook.com/wildaboutbread), Instagram (https://www.instagram.com/wildaboutbread/) y www.wildaboutbread.com para ver fotos, recetas y videos instructivos.

Rä Foods LLC, ubicada en Southlake, Texas, es la compañía matriz de Wild About Bread™ y Wild About Sprouts™. En Rä Foods, comer sano se hace delicioso, nutritivo y simple. Ya sea que desee un delicioso y fresco pan hecho a mano y horneado en casa o una alternativa para la lechuga que sea sana, fresca y diferente, llena de sabor, Rä Foods tiene opciones que agregarán variedad y bienestar integral a todas sus ocasiones gastronómicas.

FUENTE Wild About Bread

