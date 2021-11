Wild About Bread™ lanza nuevos sabores en empaque individual y una tienda para la temporada de fiestas con accesorios para hornear

SOUTHLAKE, Texas, 17 de noviembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Wild About Bread™ Home Baked Bread Made Simple es ahora aún más fácil y divertido con el lanzamiento de nuevos sabores en empaque individual y accesorios para hornear disponibles justo a tiempo para las fiestas. Wild About Bread™ ofrece una mezcla verdaderamente versátil con una manera fácil de hacer en casa productos horneados con calidad de panadería, desde rollos y panes para la cena de Acción de Gracias hasta aperitivos para reuniones en las fiestas y panes dulces o salados para acompañar platos principales.

La demanda de soluciones simples para hacer pan en casa por parte de los consumidores llevó a Wild About Bread™ a crear un nuevo kit de mezcla de pan y un contenedor PrepPal™ para mezclar que simplifican el proceso de elaboración de pan en casa sin sacrificar la calidad final artesanal y la corteza que se espera de un producto hecho en una panadería.

Exquisitos sabores en empaque individual que hacen agua la boca, como Sweet Onion, Roasted Garlic & Herb, Everything But the Bagel y Rustic White, se unen a la familia de mezclas de pan artesanal Wild About Bread™ justo a tiempo para las fiestas. "Mezcla, prueba y hornea; realmente es así de simple tener pan fresco, caliente y artesanal en casa", comentó Chris Harlander, gerente general de Wild About Bread™. "Reúne a tu familia o amigos para pasar un buen rato en la cocina y deja que se sorprendan con lo fácil que es preparar pan maravillosamente fresco, sabroso y con calidad de panadería".

"Nuestros nuevos sabores en empaque individual y nuestros nuevos accesorios para hornear, entre los que se incluyen una espátula, un molde de silicona y un termómetro, ayudan a hacer que las fiestas sean fáciles, divertidas y rápidas", agregó Harlander. "El pan fresco horneado es el acompañamiento perfecto para cualquier reunión. Además, tenemos tarjetas de regalo disponibles para quienes desean obsequiar una experiencia única y divertida y un delicioso manjar a aquellos a aquellos que aman".

Wild About Bread™ está disponible para la compra en www.wildaboutbread.com y en determinadas tiendas Kroger en Texas.

"Tenemos algunas ideas y recetas fáciles para la temporada de fiestas, que compartiremos en nuestro sitio web y en las redes sociales durante los meses de noviembre y diciembre", comentó Harlander. "Tenemos videos instructivos, recetas fáciles y fotos para ayudarle a hacer que esta temporada de fiestas sea aún más memorable y deliciosa".

"Wild About Bread™ es divertido y fácil de preparar. Consumidores de todo el país están compartiendo sus exitosas historias con nosotros. ¡No podemos esperar para ver lo que hornean para las fiestas!", expresó Harlander. "Es algo que las familias pueden disfrutar haciendo juntos, que no toma mucho tiempo, pero resulta siendo un increíble pan casero con calidad de panadería con el que todos tienen éxito".

Visite Facebook (https://www.facebook.com/wildaboutbread), Instagram (https://www.instagram.com/wildaboutbread/) y www.wildaboutbread.com para ver fotos, recetas y videos instructivos.

Rä Foods LLC, ubicada en Southlake, Texas, es la compañía matriz de Wild About Bread™ y Wild About Sprouts™. En Rä Foods, comer sano se hace delicioso, nutritivo y simple. Ya sea que desee un delicioso y fresco pan hecho a mano y horneado en casa o una alternativa para la lechuga que sea sana, fresca y diferente, llena de sabor, Rä Foods tiene opciones que agregarán variedad y bienestar integral a todas sus ocasiones de gastronómicas.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1550101/WAB_Logo.jpg

FUENTE Wild About Bread

SOURCE Wild About Bread