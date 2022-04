WILD ABOUT SPROUTS® PRESENTA NUEVAS ETIQUETAS DE EMBALAJE MIENTRAS CONTINÚA SU CRECIMIENTO

SACRAMENTO, California, 22 de abril de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Rä Foods LLC Wild About Sprouts® se complace en anunciar un crecimiento minorista continuo a través de su expansión a otras divisiones de Kroger en todo el país, así como su introducción en las tiendas Meijer en la región del norte. Wild About Sprouts® también ha creado etiquetas de embalaje nuevas, brillantes y atractivas que destacan claramente la posibilidad de optar entre las distintas variedades, y que atraen la atención hacia los embalajes en las estanterías y también hacia toda la sección de la categoría.

"Wild About Sprouts® tiene la misión de llegar a los consumidores de todo el país con brotes frescos, vivos, seguros, saludables y sabrosos", señaló Jeff Sholl, propietario de Wild About Sprouts®."Hemos ampliado significativamente nuestra creciente capacidad y, a su vez, la disponibilidad de los brotes Wild About Sprouts® con el proceso Cold Grown® (cultivados en frío) en el este, el norte y el sur de los Estados Unidos. Los minoristas están deseosos de ayudarnos a satisfacer la creciente demanda de brotes frescos y seguros por parte de los consumidores. Nuestras nuevas etiquetas brillantes ayudarán a atraer a los consumidores a los estantes para obtener más información sobre la diferencia de los brotes Wild About Sprouts® y los beneficios que proporcionan".

Los brotes Wild About Sprouts® son diferentes de los brotes tradicionales y se cultivan en recipientes individuales de 3 onzas, ya que utilizan el proceso patentado Cold Grown® (Patente No. 10015936) que da como resultado los brotes más seguros disponibles. El proceso patentado de cultivo en frío evita el crecimiento de patógenos y elimina la manipulación que podría introducir contaminantes y promover el deterioro. Como paso adicional de seguridad, se realizan pruebas finales para asegurar la ausencia de patógenos antes de cada envío. Un resultado adicional es una vida útil naturalmente larga, lo que significa que estos brotes durarán mucho después de que otros productos se arruinen dentro del refrigerador.

"Puede ver la diferencia en nuestros brotes, y todo gira en torno a la forma en que los cultivamos", comentó Sholl. "Los encargados de tiendas de todo el país confían en nuestro proceso patentado de cultivo en frío, al igual que miles de consumidores más que comprenden los beneficios nutricionales de estas plantas pequeñas y vivas, incluidos los beneficios de las proteínas y fibras vegetales".

Las semillas de Wild About Sprouts® se plantan directamente en envases minoristas individuales, y los brotes permanecen vivos y completamente intactos hasta que los consumidores los cosechan en sus hogares. Otro beneficio es que la producción de Wild About Sprouts® es sostenible y respetuosa con el medioambiente, ya que no contienen herbicidas ni pesticidas, no son transgénicos, y solo utilizan ¼ de taza de agua por paquete sin desperdicio alguno. Además, cada paquete y almohadilla de cultivo es reciclable.

Sin lavar, cortar ni pelar, los brotes de Wild About Sprouts® son una forma sencilla de consumir más vegetales e incorporar proteínas y fibras de origen vegetal en su dieta. "Los brotes Wild About Sprouts® se pueden comer crudos o cocidos y complementan cualquier tipo de cocina", agregó Sholl. "Utilícelos en cualquier platillo al que desee añadir color, sabor y textura crujiente".

Los brotes Wild About Sprouts® vienen en seis variedades: 100 % trébol, mezcla de brócoli y trébol, mezcla de trébol y rábano, 100 % alfalfa, mezcla de trébol y alfalfa, y 100 % brócoli.

Para obtener más información sobre Wild About Sprouts® o las tiendas, visite www.wildaboutsprouts.com, https://www.facebook.com/wildaboutsprouts/ y https://www.instagram.com/wild_about_sprouts/.

Acerca de Rä Foods

Rä Foods LLC, ubicada en Southlake, Texas, es la compañía matriz de Wild About Sprouts® y Wild About Bread™. En Rä Foods, comer sano resulta delicioso, nutritivo y simple. Ya sea que desee un delicioso y fresco pan artesanal horneado en casa o una alternativa para la lechuga que sea sana, fresca, diferente y rebosante de sabor, Rä Foods tiene opciones que agregarán variedad y bienestar integral a todas sus ocasiones gastronómicas.

FUENTE RA Foods

