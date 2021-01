Willow Biosciences schreitet in seiner Arbeit an THC voran und plant die Einführung auf dem kanadischen Markt

VANCOUVER, BC, 21. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Willow Biosciences Inc. (nachstehend „Willow" oder das „Unternehmen") (TSX: WLLW) (OTCQX: CANSF) freut sich bekannt zu geben, dass seine Arbeiten an seinem eigenen Hefebakterienstamm für die Produktion von Tetrahydrocannabinol („THC") Fortschritte gemacht haben und dass eine kommerzielle Einführung auf dem kanadischen Markt geplant ist.

„Wir freuen uns, die Einführung unseres proprietären THC-Hefe-Biosyntheseprozesses auf dem kanadischen Markt bekannt zu geben", sagte Trevor Peters, President und Chief Executive Officer von Willow. Unsere Plattformtechnologie ermöglicht es uns, eine Vielzahl von Cannabinoiden zu produzieren und unsere bisherige Arbeit an CBG zu nutzen. Basierend auf Gesprächen mit potenziellen Kunden in Kanada gehen wir davon aus, dass eine signifikante Nachfrage nach konsistentem, hochreinem THC besteht. Die geschmacks- und geruchsneutralen Eigenschaften unseres Endprodukts machen es zu einem geeigneten Kernbestandteil für den Cannabis-2.0-Markt in Kanada. Die Nachfrage nach einer nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Art, THC zu produzieren ist ebenfalls hoch. Unser Herstellungsprozess ist 50 bis 500 Mal effizienter als der Anbau in Innenräumen. Er ist die nächste Evolution bei der nachhaltigen Herstellung von Cannabinoiden."

Die in Kanada ansässige Forschungs- und Entwicklungsgruppe des Unternehmens hat einen proprietären Hefestamm und einen Prozess für die Produktion von THC entwickelt und arbeitet auf einen Pilotversuch im Laufe dieses Jahres hin. Obwohl es in Kanada bereits einen gut etablierten Markt für THC gibt, glaubt das Unternehmen, dass es eine signifikante Nachfrage von Herstellern von Konsumgütern gibt, die nach einem konsistenten, hochreinen, geruchs- und geschmacksneutralen THC-Inhaltsstoff wie dem von Willow für den 2.0-Markt suchen, der aus Vapes, Esswaren, Getränken, Konzentraten und Topicals besteht. Der THC-Markt für 2.0-Produkte ist bereits ein Multi-Milliarden-Dollar-Markt, den Willow für sich erschließen kann. Das Unternehmen hat einen Entwicklungspartner für die Produktisolierung, die Veredelung und das Scale-up zum Pilotprojekt identifiziert und ist in Gesprächen mit mehreren Produktionsunternehmen in Kanada, um den Adult-Use-Markt zu bedienen.

Willow wird sein THC zuerst auf dem kanadischen Markt für den Gebrauch durch Erwachsene einführen, da dieser hochreguliert, legal und weit entwickelt ist. Das Unternehmen beobachtet aufmerksam die Entwicklungen in den Vereinigten Staaten im Zusammenhang mit einer möglichen Legalisierung und wird bereit sein, auf etwaige positive regulatorische Änderungen zu reagieren.

Informationen zu Willow Biosciences Inc.

Willow ist ein kanadisches Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, das hochreine, pflanzliche Verbindungen herstellt, die Bausteine für die globale Pharma-, Gesundheits- und Wellnessindustrie sowie die Konsumgüterindustrie bilden. Der aktuelle Schwerpunkt von Willow liegt in der Produktion von Cannabinoiden zur Behandlung von Schmerzen, Angstzuständen, Fettleibigkeit, Hirnstörungen und anderen wichtigen Anwendungen. Willows Team von Wissenschaftlern blickt auf eine langjährige Erfahrung bei der Entwicklung von Produktionstechnologien für hochreine Verbindungen in der Schmerz- und Krebsbehandlung zurück. Der Herstellungsprozess von Willow erzeugt ein konsistentes, skalierbares und nachhaltiges Produkt, das die Entdeckung und Entwicklung von neuen, lebensverändernden Medikamenten ermöglicht.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschließlich Meinungen, Annahmen, Schätzungen, die Einschätzung des Unternehmens über zukünftige Pläne und Tätigkeiten und insbesondere Aussagen über: Willows Meilenstein-Projektionen, einschließlich des Erfolgs und Zeitpunkts der THC-Produktionsbemühungen, Pilottests und Kommerzialisierung; Timing der ersten Verkaufs- und Umsatzgenerierung; Gespräche mit potenziellen Kunden, Produktionspartnern und anderen wichtigen Stakeholdern; die Vorteile des Herstellungsprozesses des Unternehmens; das Marktpotenzial von konsistentem, hochreinem THC auf kanadischem Markt; potenzielle Produktverwendungen für das THC des Unternehmens und dessen Vorteile; die synthetische Cannabinoidindustrie und die Fähigkeit von Willow, Marktanteile zu gewinnen; Nachfrage nach Willows Produkten; Willows Eintritt in neue globale Märkte, einschließlich der Vereinigten Staaten; regulatorische Entwicklungen in den Vereinigten Staaten und die Fähigkeit des Unternehmens, darauf zu reagieren; und der Geschäftsplan des Unternehmens, im Allgemeinen, einschließlich Cannabinoidforschung und -produktion. Wenn in diesem Dokument verwendet, sind die Wörter „wird", „antizipieren", „glauben", „schätzen", „erwarten", „beabsichtigen", „können", „projizieren", „sollten" und ähnliche Ausdrücke unter den Aussagen zu finden, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen und Annahmen des Unternehmens, die Folgendes beinhalten, aber nicht beschränkt darauf sind: den Erfolg der strategischen Partnerschaften von Willow, einschließlich der Entwicklung zukünftiger strategischer Partnerschaften; die Finanzkraft des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Geschäftsplan mit Bargeld und vorhandenen Ressourcen zu finanzieren; der Markt für die Produkte von Willow; die Fähigkeit des Unternehmens, entsprechende Lizenzen zu erhalten und zu behalten; die Fähigkeit des Unternehmens, geeignete Produktionspartner und andere strategische Beziehungen zu erhalten; und die erfolgreiche Umsetzung der Willow-Produktionsstrategie, im Allgemeinen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten, und obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die durch solche zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Erwartungen angemessen sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass diese Erwartungen erfüllt werden. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken, die mit der Cannabisindustrie im Allgemeinen verbunden sind, der Erfolg der Forschungs- und Entwicklungsstrategie des Unternehmens; Verletzungen des geistigen Eigentums, Nichtnutzen von Partnerschaften oder erfolgreiche Integration von Übernahmen, Aktionen und Initiativen von Bundes- und Landesregierungen und Änderungen der Regierungspolitik und der Durchführung und Auswirkungen dieser Aktionen, Initiativen und Richtlinien, Import-/Export- und Forschungsbeschränkungen für Cannabinoid-basierte Betriebe, der Größe des medizinischen Konsums und des Cannabismarktes für Erwachsene, des Wettbewerbs durch andere Branchenteilnehmer, nachteilige US, Kanadische und globale wirtschaftliche Bedingungen, widrige globale Ereignisse und Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich des aktuellen COVID-19-Ausbruchs; Nichteinhaltung bestimmter Vorschriften, Austritt von Führungskräften in Schlüsselpositionen oder Unfähigkeit, talentierte Fachkräfte anzuziehen und zu halten, und andere Faktoren, die von Zeit zu Zeit in den Berichten und Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapieraufsichtsbehörden ausführlicher beschrieben werden. Bitte beachten Sie die Jahres- und Zwischenabschlüsse und die darin enthaltenen Erörterungen und Analysen des Managements für zusätzliche Risikofaktoren im Zusammenhang mit Willow, die entweder auf der Willow-Website unter www.willowbio.com oder unter dem Profil des Unternehmen unter www.sedar.com verfügbar sind.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht vorgeschrieben. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diese Vorbehaltserklärung eingeschränkt.

Besuchen Sie unsere Website unter www.willowbio.com oder wenden Sie sich an: Trevor Peters, President und Chief Executive Officer, T: (403) 669-4848, E: [email protected] ; Troy Talkkari, CFA, Vice President, Corporate Development, T: (403) 618-1117, E: [email protected] ; 150, 2250 Boundary Road, Burnaby, BC V5M 3Z3

Related Links

http://www.willowbio.com



SOURCE Willow Biosciences Inc.