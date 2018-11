Wilshire Law Firm alcanza acuerdo por US$ 4.75 millones

LOS ÁNGELES, 27 de noviembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los abogados Colin Jones, Daniel Miller y Bobby Saadian, de Wilshire Law Firm, se enorgullecen en anunciar que han alcanzado un acuerdo por US$ 4.75 millones en representación de sus clientes Michael y Marlena Moore. Este acuerdo surge de una colisión automovilística ocurrida en Paso Robles, California, en agosto de 2016. En esa oportunidad, el acusado, empleado de Isco Industries, conducía su camión de trabajo cuando no cedió el paso en una señal de detención. Al mismo tiempo, el señor y la señora Moore viajaban en la misma área que el acusado. Como resultado de la negligencia del acusado al no detenerse, tuvo lugar una grave colisión.

Los demandantes quedaron conmocionados en el lugar, pero no buscaron atención médica de inmediato. Cuando pasó el tiempo, comprendieron que las lesiones eran más graves de lo que habían pensado inicialmente y solicitaron tratamiento a diversos proveedores médicos. Las pruebas revelaron que tanto el señor como la señora Moore habían sufrido lesiones en el cuello y la espalda, incluso varias hernias de disco. Debido al dolor continuo y los problemas de movilidad, tuvieron que someterse a cirugías de fusión espinal y descompresión. Además, tuvo que implantarse un estimulador de la médula espinal al Sr. Moore con el objeto de reducir sus dolores.

Aunque el accidente se produjo hace más de dos años, las vidas del señor y la señora Moore se vieron gravemente alteradas por este evento. Ambos tenían buena salud previamente, pero hasta hoy necesitan continuo tratamiento médico, para el dolor y terapia.

"Nuestro trabajo como abogados es contar historias. Eso no se hace recitando teorías legales o mostrando a los miembros del jurado 10,000 páginas de registros médicos. Se hace acercando al jurado a la vida de los clientes a los que representamos, mostrando no solo los esfuerzos, sino también los éxitos que siguen a una lesión grave. Cuando presentamos la historia de un cliente de una forma que impacte en el corazón y la mente de los miembros de un jurado, no queda más alternativa que compensarlo por el justo valor de su reclamo", dice el abogado principal Colin Jones.

Otro aspecto notable de este caso es el exitoso uso que hizo Wilshire Law Firm de tecnología de vanguardia para las ilustraciones médicas. Mediante el uso de animación en el tribunal, el abogado Colin Jones pudo presentar al abogado de la defensa y el mediador detalles precisos de las cirugías espinales, que pusieron de relieve la gravedad de las lesiones. Estas animaciones médicas fueron un componente clave para ayudar a alcanzar este notable acuerdo incluso antes de la presentación de testigos expertos.

Wilshire Law Firm , situada en Los Ángeles, lleva más de once años representando con éxito a víctimas de lesiones personales y accidentes. Nuestros abogados han recibido muchos premios y distinciones de prestigio de colegas de la industria y consumidores. Para más información acerca de los servicios de Wilshire Law Firm, visite nuestro sitio web en www.wilshirelawfirm.com o llámenos al 1(800)522-7274. Estamos disponibles todos los días del año durante las 24 horas.

