Wilshire Law Firm obtiene histórica indemnización de $28.5 millones contra distrito escolar

LOS ÁNGELES, 7 de noviembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Una histórica decisión, que tiene el potencial de afectar a los estudiantes de toda California y todo el país, se alcanzó el lunes, gracias a la perseverancia de dos estudios jurídicos que trabajaron en representación de un estudiante de 11 años que sufrió lesiones catastróficas cuando caminaba a casa desde la Escuela Primaria Puesta Del Sol, en el Distrito Escolar Primario de Víctor, San Bernardino.

El Lic. Jon C. Teller, abogado litigante sénior de Wilshire Law Firm, junto con el Lic. Rahul Ravipudi, de Panish Shea & Boyle LLP, obtuvo en juicio un fallo de 100 % de negligencia contra el Distrito Escolar. Las partes llegaron a un acuerdo de conciliación justo antes de la selección del jurado para la fase judicial de determinación de daños y perjuicios. El resultado no sólo obtiene millones en indemnización por daños y perjuicios para el estudiante, sino que dispone radicales reformas de política que el Distrito Escolar ha acordado implementar para proteger a estudiantes con IEP/Sección 504.

"Ningún padre debe sufrir nunca algo semejante, jamás", argumentó Jon Teller, abogado litigante sénior de Wilshire Law Firm. "Esperamos que este resultado lleve a cambios sustanciales que protejan a todos los estudiantes del país que sigan un Plan de Educación Individualizado (Individualized Education Plan, IEP)".

Aunque se había ofrecido un monto monetario sustancial, los abogados del menor no aceptaron resolver el caso hasta que el Distrito Escolar acordó implementar nuevas políticas y procedimientos para garantizar que nada semejante volviera a suceder. Los IEP de los menores que necesitan transporte en autobús desde la acera de la casa hasta la acera de la escuela en el Distrito Escolar, ahora requieren no solamente una evaluación periódica, sino un estricto cumplimiento. El acuerdo de conciliación dispone la capacitación del personal docente del Distrito Escolar, además de crear derechos más transparentes y cartas a padres para los padres de estudiantes que necesitan asistencia de educación especial, asistencia administrativa u otros tipos de asistencia.

"La misión final de nuestra labor es el cambio social sustancial para mejorar el mundo, y eso es lo que logramos en este caso", expresó el Lic. Bobby Saadian, presidente fundador y abogado gerente de Wilshire Law Firm. "Enfatizamos la necesidad de cambios en las políticas de cumplimiento y evaluación del Distrito Escolar durante todo el caso y, debido a esa insistencia, los padres y las familias de los futuros estudiantes van a beneficiarse".

Al margen de las condiciones monetarias (que ascienden a $28,500,000), el Distrito Escolar también ha acordado que un tercero "realice una evaluación de las políticas y el procedimiento para los estudiantes con IEP/Sección 504 del Distrito y prepare un informe al Distrito relativo a su evaluación y sus recomendaciones para la capacitación de los empleados del Distrito".

La víctima, un menor de 11 años, fue impactada por un vehículo cerca de la intersección de Village Drive y Puesta Del Sol Drive cuando caminaba solo a casa al final de la jornada escolar en febrero de 2017. Anteriormente, el Distrito Escolar había determinado que nuestro cliente necesitaba "trasporte en autobús de acera a acera" para garantizar su seguridad física.

"Las escuelas con frecuencia pasan por alto las necesidades de los menores de educación especial y la historia de Fabián es el trágico resultado de ese patrón y esa práctica", comentó Rahul Ravipudi, abogado socio de Panish Shea & Boyle LLP.

Como resultado, nuestro cliente sufrió lesiones catastróficas, entre ellas una lesión cerebral traumática grave que necesitará atención 24 horas al día, siete días a la semana, de por vida. Pese a la gravedad de las lesiones, el Distrito Escolar se negó a ofrecer ninguna indemnización como parte de un acuerdo, antes de ir a juicio.

"Pese a que el Distrito Escolar le ofreció a nuestro cliente $0 y categóricamente rechazó su responsabilidad durante los últimos dos años", afirmó Teller, "todo el equipo de Wilshire Law Firm agradeció la oportunidad de proteger a nuestro cliente y proteger a los estudiantes de todo el país, y por eso asumimos esta batalla y tuvimos éxito".

Acerca de Wilshire Law Firm

Fundado en 2007 por el Lic. Bobby Saadian, Wilshire Law Firm es un galardonado estudio de abogados especializado en las lesiones personales, la ley laboral y las demandas colectivas. Catalogada por U.S. News and World Report y Best Lawyers como uno de los "mejores estudios jurídicos" de 2020, los abogados del estudio reiteradamente reciben el reconocimiento del sector de los estudios jurídicos por su excelencia. Hasta la fecha, nuestro equipo de más de 130 profesionales jurídicos ha obtenido más de $400,000,000 para la familia de clientes de Wilshire Law Firm, y ha prestado un servicio excepcional en cada momento.

Acerca de Panish Shea & Boyle LLP

Panish Shea & Boyle LLP es un estudio de abogados que se especializa en lesiones personales y representa a demandantes en casos de lesión catastrófica, muerte por negligencia, responsabilidad por productos, demandas colectivas y agravios masivos, y pleitos empresariales. Los abogados del estudio han obtenido algunas de las indemnizaciones más significativas a favor de demandantes en la historia de Estados Unidos, entre ellas un fallo por $4.9 mil millones en la demanda Anderson vs. GM, y reiteradamente recibe el reconocimiento de otros abogados litigantes, organizaciones jurídicas y publicaciones de todo el país. El estudio jurídico ha sido clasificado por U.S. News & World Report y Best Lawyers® como un estudio jurídico de "nivel 1", —la mayor clasificación que un estudio jurídico puede recibir— en los ámbitos de demandas colectivas y demandas civiles por agravios masivos, litigios en lesiones personales en representación del demandante y litigios en responsabilidad por productos en representación del demandante, y el National Law Journal lo ha designado uno de los principales estudios jurídicos de representación de demandantes del país.

