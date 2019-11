Wilshire Law Firm recibe premio de U.S. News a las "Mejores Firmas de Abogados" de 2020

LOS ÁNGELES, 5 de noviembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Wilshire Law Firm se enorgullece en anunciar que U.S. News & World Report, junto con Best Lawyers, han reconocido a la firma en la edición 2020 de U.S. News – Best Lawyers de su clasificación de las "Mejores Firmas de Abogados" en el área de Litigios por lesiones personales – Demandantes.

La distinción, que reconoce la excelencia profesional y las calificaciones sistemáticamente impresionantes de clientes y colegas, llega después de un proceso de revisión riguroso y exhaustivo que incluye comentarios y opiniones de casi 16,000 abogados y más de 12,000 clientes. Para ser elegibles para la clasificación 2020, las firmas debían tener además al menos un abogado reconocido en la 25.ª edición de The Best Lawyers in America (Los mejores abogados de Estados Unidos).

La clasificación como una de las "Mejores Firmas de Abogados" refleja el alto nivel de respeto que Wilshire Law Firm ha merecido entre otros abogados y clientes importantes.

"Agradecemos estar incluidos entre las firmas de abogados mejor calificadas en el país por U.S. News and World Report", afirma el Lic. Bobby Saadian, presidente fundador y abogado administrador, distinguido por Best Lawyers en 2019. "No obstante, nuestro mayor agradecimiento es a nuestros increíbles clientes; sin su dedicación y su confianza continua en nuestro servicio sobresaliente, no habríamos podido obtener esta distinción".

U.S. News & World Report es una compañía de información y noticias digitales que ayuda a las personas a tomar decisiones mejores sobre aspectos importantes de su vida y ofrece consejos, análisis y clasificaciones en áreas tales como Educación, Dinero, Salud y Ciudadanía a más de 40 millones de personas cada mes.

Best Lawyers, uno de los servicios de calificación de abogados más respetados del mundo, ayuda a quienes necesitan servicios jurídicos a identificar a los abogados más calificados para representarlos. Durante casi 40 años, las clasificaciones de Best Lawyers se han difundido en importantes publicaciones de todo el mundo.

Wilshire Law Firm fue seleccionada como práctica de nivel 2 en la región de Los Ángeles en el área de Litigios por lesiones personales – Demandantes.

Acerca de Wilshire Law Firm

Wilshire Law Firm, fundada en 2007 por el Lic. Bobby Saadian, es una firma de abogados galardonada dedicada a lesiones personales, ley laboral y demandas colectivas. Hasta la fecha, nuestro equipo, integrado por más de 130 profesionales legales, ha recuperado más de US$ 400,000,000 para los clientes de la firma, ofreciendo un servicio excepcional a cada paso del camino.

Para más información, visite Wilshire Law Firm: https://www.WilshireLawFirm.com.

