Wilson Sonsini Goodrich & Rosati élargit sa pratique en matière de confidentialité et de cybersécurité

PALO ALTO, Californie, 26 avril 2019 /PRNewswire/ -- Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, le premier fournisseur mondial de services juridiques aux entreprises du secteur des technologies, des sciences de la vie et de la croissance, a annoncé aujourd'hui le recrutement de Nikolaos Theodorakis en qualité de conseiller au sein du service chargé de la confidentialité et de la cybersécurité du bureau de Bruxelles.

La pratique de Theodorakis se concentre sur les législations européennes concernant la protection des données, le respect du RGPD, la préparation à la cybersécurité, la publicité et le marketing, et comprend à la fois des questions non contentieuses et des enquêtes auprès des autorités de surveillance. Il représente des entreprises multinationales dans un large éventail de secteurs comme la technologie, les services financiers, les soins de santé, l'hôtellerie, l'alimentation et les boissons, l'assurance, la pharmacie, la chimie et l'automobile. Theodorakis travaille également avec des start-ups et des sociétés établies dans la région EMEA, en particulier en Grèce et à Chypre.

Ayant prodigué ses conseils dans un large éventail de questions relatives aux entreprises, il pose un regard d'expert sur l'interaction grandissante entre la protection des données, les services financiers (PSD2), le droit de la concurrence et le droit commercial international. Il est à l'avant-garde en matière de conseils sur les nouveaux défis concernant la confidentialité de l'intelligence artificielle, de la biotechnologie, de la technologie financière et de la chaîne de blocs.

« Nikolaos possède une vaste expérience dans les domaines prioritaires pour les clients du cabinet, en particulier ceux qui doivent prendre des mesures pour se conformer au RGPD et aux lois de l'UE sur la protection des données », a déclaré Jan Dhont, un partenaire du bureau bruxellois de WSGR, qui a précédemment travaillé avec Theodorakis et a également rejoint récemment le cabinet.

« En tant que nouveau membre de l'équipe européenne de notre cabinet, qui compte déjà parmi les plus importants et les plus sophistiqués de Bruxelles et de ses alentours, Nikolaos renforce notre capacité de conseil auprès des entreprises, quelles que soient leur taille ou leur complexité, sur des questions de confidentialité et de cybersécurité et nous attendons aussi avec impatience qu'il nous permette d'étendre notre présence sur des marchés comme la Grèce ou Chypre », a ajouté Cedric Burton, coprésident mondial du cabinet en matière de confidentialité et de cybersécurité.

Theodorakis est également professeur agrégé de droit à l'université d'Oxford et il est membre de la faculté de droit de Stanford, où il se concentre sur les questions de technologie et de propriété intellectuelle. Auparavant, il a enseigné et mené des recherches à l'université de Cambridge, à la faculté de droit d'Harvard et à la faculté de droit de Columbia. Il a été publié à grande échelle et reçoit fréquemment des invitations pour des participations publiques, y compris des conférences à travers le monde, des symposiums internationaux et des conférences TEDx.

Avant de rejoindre le cabinet, Theodorakis a travaillé en tant que conseiller au bureau bruxellois d'Alston and Bird LLP et en tant qu'associé au bureau de Sidley Austin LLP à Bruxelles.

Theodorakis est titulaire : d'un PG. C. à l'université d'Oxford ; d'un doctorat (Ph.D.) à l'université de Cambridge ; d'un PON à la faculté de droit d'Harvard ; d'un LL.M. au University College de Londres ; d'un M.Phil. à l'université de Cambridge ; et d'un doctorat en droit (J.D.) à l'université d'Athènes. Il parle couramment l'anglais, le grec et le français.

Au cours des derniers mois, Theodorakis a été le quatrième avocat de haut rang à rejoindre l'équipe consacrée à la confidentialité et à la cybersécurité du cabinet. En janvier 2019, Jan Dhont a rejoint le bureau bruxellois de WSGR en tant qu'associé, en décembre 2018, Allison Bender a rejoint le bureau de WSGR à Washington, D.C. en tant que conseillère et en octobre 2018, Lore Leitner a rejoint le bureau londonien de WSGR en tant que conseillère. En outre, depuis le 1er février 2019, les activités du cabinet en matière de confidentialité et de cybersécurité incluent deux autres associés, Beth George et Matt Staples, qui se consacrent respectivement à la cybersécurité et à la confidentialité transactionnelle. Tous deux ont été intégrés en décembre 2018.

