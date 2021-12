WIN NFT HORSE lançará em 6 de dezembro a versão aberta beta de teste na Tron

Após o teste beta, fechado, na rede TRON em 18 de novembro, todos os dados foram apagados. Como resultado, apenas os cavalos originais (NFT) foram retidos. Essa próxima versão na TRON salvará os dados do jogador, permitindo que os jogadores vivenciem a alegria do game.

O WIN NFT HORSE é um jogo de corridas de cavalos de alta qualidade que oferece muita diversão e batalhas intensas desenvolvidas em oito níveis diferentes. O game tem efeitos visuais impressionantes, com detalhes precisos tanto dos jóqueis quanto dos cavalos. Os jogadores podem concluir tarefas diárias e competir com um único cavalo ou combinar diferentes níveis de cavalos para criar combinações ilimitadas e utilizar sua estratégia para jogar contra outros jogadores. Com downloads suportados em todas as plataformas, o WIN NFT HORSE permite que todos os fãs de GameFi participem quando e onde quiserem, sem a limitação dos telefones celulares.

"A WON NFT HORSE sempre se comprometeu a explorar novas ideias de GameFi, liderando a nova onda de 'jogar para lucrar', ao mesmo tempo que transforma o mundo tradicional dos games", disse Lam Wang, líder de projeto do WIN NFT HORSE. "Acreditamos que os jogos em blockchain têm um futuro brilhante e esperamos apresentar a tecnologia GameFi a um segmento maior do mercado, dando, ao mesmo tempo, aos jogadores incentivos suficientes para que se envolvam e se beneficiem no processo por meio do WIN NFT HORSE."

A equipe do WIN NFT HORSE também está realizando um evento airdrop para titulares de TRX e NFT; a data de entrada foi estendida até 6 de dezembro de 2021. Para mais informações sobre as regras e como participar, acesse Medium.

FONTE Win NFT Horse

