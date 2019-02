WIND EXPO 2019 : les leaders du secteur se réunissent au Japon pour traiter de l'émergence des parcs éoliens offshore

Le point marquant de cette année sera le secteur de l'énergie éolienne offshore, qui est déjà largement répandu en Europe. En Asie, Taïwan est un marché prometteur, et le Japon présente un potentiel considérable. Au Japon, la révision de la loi portuaire en 2016 a conduit à l'introduction d'un système garantissant l'occupation d'une zone portuaire pendant 20 ans au profit de la génération d'énergie éolienne offshore. Par ailleurs, une nouvelle loi est entrée en vigueur au mois de novembre, précisant les règles pour l'occupation de la zone maritime générale pendant 30 ans. D'après la Japan Wind Power Association, les projets d'énergie éolienne offshore actuellement en cours d'évaluation environnementale devraient atteindre 5 GW, et la nouvelle loi visant à utiliser la zone maritime générale a créé de la place pour ajouter potentiellement 7 GW de plus. Par conséquent, l'association considère que l'objectif de 10 GW d'énergie éolienne offshore générés d'ici 2030 devrait être réalisable. Des sociétés d'énergie électrique offshore japonaises et des opérateurs de production d'électricité étrangers tels qu'Ørsted se ruent également sur ce marché en pleine expansion. Le marché de l'énergie éolienne offshore japonais en est à ses balbutiements, mais a un futur prometteur.

Dans la lignée de cet essor du marché, Offshore Wind Power Zone a exposé lors du salon WIND EXPO 2019 un grand nombre de technologies connexes, telles que des navires à propulsion électrique solaire, des navires câbliers, des systèmes de relevé du plancher océanique, des systèmes de génération d'énergie éolienne offshore, des fondations flottantes, etc. De plus, de grandes entreprises japonaises et étrangères telles que MHI Vestas Offshore Wind, GE, Seajacks, Senvion, Penta-Ocean Construction et Nippon Steel & Sumikin Engineering présenteront leurs dernières technologies.

Le salon accueillera également un large éventail de conférences techniques. Le deuxième jour, une session extraordinaire sera organisée par le bureau du cabinet du gouvernement japonais qui portera sur la situation actuelle de la production d'énergie éolienne offshore, tandis que le ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Infrastructure et du Transport présentera ses politiques et ses initiatives visant à promouvoir l'expansion de l'énergie éolienne au Japon. Penta-Ocean Construction mentionnera également ses projets éoliens offshore au cours de cette même session. En outre, d'autres sessions seront organisées par des leaders du secteur au Japon et à l'étranger au cours du salon.

Avec cette gamme d'exposants et de conférences, WIND EXPO sera sans aucun doute une plaque tournante des affaires pour le secteur croissant de l'énergie éolienne japonais. Réservez la date et ne manquez pas cette occasion de développer votre activité au Japon.

