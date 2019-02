WIND EXPO 2019: líderes do setor se reúnem no Japão no início da emergente energia eólica offshore

O destaque deste ano é a área da energia eólica offshore, a qual já é comum na Europa. Enquanto na Ásia, Taiwan é um mercado promissor, apesar de o Japão também ter um considerável potencial. No Japão, a revisão da Lei Portuária em 2016, levou à introdução de um sistema que garante a ocupação de uma área portuária por 20 anos para a geração de energia eólica offshore. Adicionalmente, uma nova lei entrou em vigor em novembro passado, estipulando as regras para a ocupação da área marítima geral por 30 anos. De acordo com a Associação de Energia Eólica do Japão (Japan Wind Power Association), os projetos de energia eólica offshore que passam atualmente pelo procedimento de avaliação ambiental deverão ser de 5GW e a nova lei para o uso da área marítima geral abriu espaço para possivelmente mais 7GW. Portanto, a Associação considera que o objetivo de geração de 10GW de energia eólica offshore até 2030 poderia ser alcançado. Por exemplo, as empresas japonesas de energia elétrica e operadoras internacionais de geração de energia, tais como a Ørsted, também estão participando do crescente mercado. O iniciante mercado de energia eólica offshore do Japão desenvolverá um futuro brilhante.

Seguindo o crescimento de tais tendências do mercado, a Zona de Energia Eólica Offshore da WIND EXPO 2019 acomodou um grande número de tecnologias relacionadas, tais como navios tipo SEP, navios para instalação de cabos, pesquisas do fundo do mar, sistema de geração de energia eólica offshore e fundações flutuantes, etc. Além disso, principais empresas japonesas e internacionais, tais como a MHI Vestas Offshore Wind, GE, Seajacks, Senvion, Penta-Ocean Construction e a Nippon Steel & Sumikin Engineering, etc. estarão exibindo suas tecnologias mais recentes.

A feira também apresenta uma ampla série de Conferências Técnicas. No segundo dia, a Sessão Especial será realizada pelo Gabinete do governo do Japão, sobre a situação atual da geração de energia eólica offshore, enquanto que o Ministério do Solo, Infraestrutura, Transporte e Turismo apresentará suas políticas e iniciativas para promover a introdução expandida no Japão. A Penta-Ocean Construction também apresentará seus projetos de energia eólica offshore na mesma sessão. Além disso, serão realizadas várias outras sessões pelos líderes do setor do Japão e do exterior durante toda a feira.

Com esta variedade de exibidores e conferências, a WIND EXPO certamente é o centro dos negócios do crescente setor de energia eólica do Japão. Reserve estas datas e não perca esta indispensável oportunidade para expandir seus negócios no Japão.

