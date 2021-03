Winhealth Pharma et Merz collaborent sur Hepa-Merz® au profit des patients atteints de maladies du foie en Chine

HANG ZHOU, Chine, 9 mars 2021 /PRNewswire/ -- Le 26 février 2021, Hongkong Winhealth Pharma Group Co., Ltd (ci-après dénommé « Winhealth Pharma ») a signé un accord de coopération stratégique avec Merz Pharmaceuticals GmbH (ci-après dénommé « Merz »). La coopération stratégique entre les deux parties marque l'obtention de Winhealth Pharma pour les droits commerciaux exclusifs de Hepa-Merz® (L-ornithine L-aspartate, un produit important du portefeuille de produits de Merz) en Chine.

À propos de la L-ornithine L-aspartate et de l'encéphalopathie hépatique (EH)

La L-ornithine L-aspartate (LOLA) est un sel stable de deux acides aminés qui stimule la détoxication de l'ammoniac en augmentant la synthèse de l'urée dans le foie et les muscles, réduisant ainsi la teneur en ammoniac du sang dans le cerveau qui provoque l'encéphalopathie hépatique chez les patients cirrhotiques.

Le concentré pour perfusion Hepa-Merz® (HMI) de Merz est le seul LOLA importé sur le marché chinois.

L'encéphalopathie hépatique (EH) est un symptôme neurologique spécifique de la cirrhose du foie et une cause fréquente d'hospitalisation des patients. L'encéphalopathie hépatique a un impact sur la qualité de vie des patients et constitue le mauvais indicateur de pronostic pour les patients atteints de cirrhose du foie. Selon les données nationales, l'incidence de l'encéphalopathie hépatique minime (EHM) dans la cirrhose du foie est de 38,8 à 85,0 %. La perfusion de L-ornithine L-aspartate (Hepa-Merz®) s'est révélée particulièrement efficace pour prévenir le développement d'une encéphalopathie hépatique chez les patients cirrhotiques présentant des complications aiguës en urgence (par exemple, des hémorragies variqueuses). Hepa-Merz® contribue donc à l'amélioration de la charge économique et sociale des patients cirrhotiques.

Stefan Brinkmann, directeur général de Merz Therapeutics, a souligné : « Chez Merz Therapeutics, notre mission est d'apporter de meilleurs résultats à un plus grand nombre de patients. Nous sommes très heureux et fiers du nouveau contrat entre Winhealth Pharma et Merz, car il permettra aux patients atteints de maladies du foie en Chine de recevoir un traitement efficace et bénéfique pour alléger leur fardeau. »

M. Jack Wang, président et directeur général de Winhealth Pharma, a souligné : « C'est passionnant de parvenir à nouveau à une coopération avec Merz. Il s'agit d'une nouvelle étape importante depuis la première coopération sur Contractubex® en 2017, qui accélérera la promotion de la structure du portefeuille de produits de la ligne digestive hépatobiliaire dans l'activité pharmaceutique mature de Winhealth Pharma. Entre-temps, sur la base du partenariat stratégique établi, les deux parties approfondiront leur coopération et intégreront les avantages des deux parties, afin que Hepa-Merz® puisse mieux profiter aux patients domestiques atteints d'encéphalopathie hépatique et répondre aux besoins d'un plus grand nombre de patients non satisfaits. »

À propos de Merz

Merz Therapeutics, une entreprise de Merz Pharmaceuticals GmbH, a son siège à Francfort, en Allemagne, et est représentée dans plus de 90 pays. Merz Pharmaceuticals GmbH fait partie du groupe Merz, une entreprise familiale privée qui se consacre depuis plus de 110 ans au développement d'innovations qui répondent aux besoins non satisfaits des patients et des clients.

À propos de Winhealth Pharma

Winhealth Pharma est une société biopharmaceutique en phase de commercialisation qui vise à répondre aux besoins médicaux gravement non satisfaits ou mal desservis des patients atteints de maladies rares et d'autres pathologies graves en Chine et dans les régions environnantes. Depuis sa création, Winhealth s'est engagée à rechercher, développer et commercialiser des thérapies innovantes auprès des principales sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques du monde entier.

