Winner Medical acquisisce il 100% delle partecipazioni in Guilin Latex, espandendosi nel mercato del latex medico

Guilin Latex è esperta di ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione dei prodotti in latex. I suoi tre prodotti principali sono i preservativi Gobon, i guanti chirurgici sterili in latex Gobon e i guanti per esame medico monouso in latex Gobon. La società ha realizzato un utile netto di circa 50,85 milioni di CNY (circa 7,59 milioni di USD) nel 2021 su vendite di circa 320 milioni di CNY (circa 47,76 milioni di USD). Il mercato interno rappresenta circa il 90% delle sue vendite, con farmacie e ospedali come clienti primari.

L'acquisizione crea sinergie complementari tra Guilin Latex e Winner Medical in termini di canali di vendita nazionali, dato che Guilin Latex serve circa 1.500 ospedali e 23.000 farmacie, mentre Winner Medical serve oltre 4.000 ospedali e 120.000 farmacie e ha oltre 9 milioni di follower sui social media. Attraverso l'acquisizione, Winner Medical, espandendosi nel mercato del lattice medicale, è in procinto di diventare uno dei fornitori cinesi più completi di materiali di consumo medicali per uso generico e un fornitore di soluzioni one-stop per l'intera gamma di tali materiali di consumo.

Inoltre, Winner Medical amplierà la capacità di produzione di Guilin Latex, aumenterà il valore della produzione e costruirà impianti di produzione efficienti, ecocompatibili e intelligenti, migliorando al contempo i vantaggi combinati di branding, canali e prodotti.

Questo segna la terza acquisizione di Winner Medical quest'anno, dopo la sua acquisizione di una partecipazione del 55% in Longterm Medical ad aprile e una partecipazione di maggioranza in Pingan Medical a metà maggio. In linea con la missione di Winner Medical di diventare un fornitore di soluzioni one-stop per i materiali di consumo medicali, la serie di acquisizioni evidenzia ancora una volta l'impegno dell'azienda a favore della specializzazione, del miglioramento dei prodotti, della differenziazione e dell'innovazione.

Winner Medical presta molta attenzione all'innovazione nella tecnologia e alle capacità di R&S delle aziende a cui si rivolge per gli investimenti, con le capacità di innovazione dei prodotti come una delle considerazioni più importanti. Per creare maggior valore sia per i propri clienti che per la comunità medica, l'azienda ha intrapreso azioni proattive per stimolare la crescita del mercato dei materiali di consumo medicali.

