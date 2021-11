Winner Medical apresentará inovações em tratamento de feridas e prevenção de infecções na MEDICA 2021

"Nosso compromisso inabalável com a melhoria da segurança dos pacientes e profissionais médicos transformou a Winner Medical em especialista em tratamento de feridas e controle de infecções em salas de cirurgia. Aproveitamos tecnologias líderes do setor para desenvolver uma ampla gama de soluções cirúrgicas e de tratamento inovador para feridas", afirmou Jianquan Li, CEO da Winner Medical.

"Com qualidade e responsabilidade social à frente de nossa filosofia empresarial, impulsionamos constantemente a inovação e exploramos constantemente os produtos cicatrizantes para feridas e prevenção de infecções de última geração com matérias-primas ecológicas e sustentáveis para minimizar o impacto sobre o clima e o meio ambiente", complementou Li.

Na MEDICA 2021, a Winner Medical apresentará seu mais recente portfólio de tratamento avançado de feridas com base em suas cinco tecnologias principais - silicone, espuma, antimicrobiana, biotecnologia e fibra gelificante - desenvolvidas para prevenir lesões na pele, tratamento de diversos tipos de feridas complexas e promover todo o ciclo do processo de cicatrização de feridas. Com certificações da NMPA da China, Conformitè Europëenne (CE) da UE, bem como aprovações do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão e da Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA, os produtos da Winner Medical têm sido amplamente utilizados por profissionais de saúde em mais de 110 países como soluções primárias para tratar feridas agudas e crônicas causadas por diabetes, imobilidade, doenças venosas, além de lesões traumáticas, queimaduras, cirurgias invasivas e outras causas.

A linha de produtos essenciais da Winner Medical de prevenção de infecções que será lançada no evento apresenta roupas médicas que são fabricadas de spunlace 100% algodão, um material biodegradável e confortável, eficaz contra encharcamento e penetração bacteriana. Leve e respirável, o material oferece proteção máxima para procedimentos cirúrgicos com duração média e níveis moderados de fluidos corporais e risco de infecção. Por outro lado, a bata cirúrgica PURCOTTON da Winner Medical conta com um design reforçado que oferece proteção adicional ao usuário para procedimentos de alto fluido com painéis reforçados nas áreas do tórax e das mangas.

Sobre a Winner Medical

A Winner Medical Co., Ltd. (código de ações: 300888), fundada em 1991 e com sede em Shenzhen, China, é uma empresa de saúde em larga escala que realiza o desenvolvimento coordenado dos setores médico e de consumo por meio de suas três principais marcas: "Winner", "Purcotton" e "PureH2B". A empresa está empenhada em oferecer mais opções de vida de alta qualidade para usuários e consumidores e em criar valor para uma vida melhor.

Com 30 anos de experiência na produção de suprimentos médicos, a Winner é uma marca líder de consumíveis médicos no mercado chinês, bem como uma marca com uma visão global. A Purcotton, como uma marca de produtos de necessidades diárias, herdou a experiência de 30 anos da empresa na fabricação de suprimentos médicos. Utilizando o algodão puro como matéria-prima, a marca tem como objetivo criar uma série de produtos para necessidades diárias feitos de algodão de ponta que sejam saudáveis, confortáveis e ecologicamente corretos. A PureH2B foi criada como uma plataforma de vida para oferecer aos consumidores artigos selecionados de alta qualidade, saudáveis e bonitos de todo o mundo.

Para mais informações, acesse: https://www.winnermedical.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1676613/img.jpg

FONTE Winner Medical Co., Ltd.

SOURCE Winner Medical Co., Ltd.