Winner Medical célèbre le 30e anniversaire de son engagement constant en faveur du développement durable

Jianquan Li, PDG de Winner Medical, a déclaré : « La "conscience verte" de Winner Medical est inscrite dans notre ADN depuis nos débuts il y a 30 ans, comme le prouve notre profond engagement à créer des entreprises durables, vertes et écologiques. Grâce à notre expertise technologique et scientifique, nous ne cessons de réduire notre consommation d'énergie et nos émissions de carbone tout au long de la chaîne de production. Nous continuerons de garder cet état d'esprit durable et écologique qui nous a toujours caractérisés. »

Notre engagement commence dès les matières premières utilisées pour la production. Les produits de Purcotton, la filiale de Winner Medical, sont tous en coton. La culture du coton, l'une des fibres naturelles les plus durables, ne prend que six mois, de la plantation à la récolte. Les produits en coton sont naturellement biodégradables dans un délai de 3 mois et deviennent des engrais organiques sans trop nuire à l'environnement. En outre, le coton est l'une des cultures les plus tolérantes à la sécheresse et sa plantation ne consomme que 2,3 % de l'eau nécessaire à la production agricole et n'occupe que 3 % des surfaces cultivées. Il fournit 36 % des fibres de la planète tout en luttant contre l'érosion des sols et la désertification.

Pleinement consciente de ses responsabilités environnementales, Winner Medical minimise systématiquement les impacts négatifs du processus de fabrication de ses produits sur l'environnement en remplaçant le charbon par du gaz naturel, en recyclant l'eau et en prenant d'autres mesures. Grâce à l'optimisation continue des processus et des technologies de production, la consommation d'énergie et de ressources a été réduite pour créer une entreprise respectueuse de l'environnement. Winner Medical est déterminée à garantir à ses clients un engagement envers l'expertise et la tranquillité d'esprit en tant que leader du secteur digne de confiance qui adhère à son principe fondamental : « la qualité avant le profit ».

En avril de cette année, Winner Medical a publié son premier rapport annuel sur la responsabilité sociale des entreprises, qui décrit en détail les pratiques et les réalisations de la société en matière environnementale, sociale et de gouvernance d'entreprise (ESG). Depuis le début de l'année 2021, des études ont été menées pour calculer la valeur des mesures de consommation d'énergie, d'économie d'énergie et de protection de l'environnement appliquées dans l'ensemble de l'entreprise, y compris dans les filiales. Les données compilées sont utilisées pour établir un calendrier réaliste et mesurable des objectifs de l'entreprise en matière de pic de carbone et de carboneutralité. L'entreprise a mis en œuvre et intégré le concept de réduction des émissions dans l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement.

Winner Medical Co., Ltd. (code boursier : 300888), fondée en 1991 et basée à Shenzhen, en Chine, est une entreprise de santé à grande échelle qui réalise le développement coordonné des secteurs médical et de consommation grâce à ses trois principales marques : Winner, Purcotton et PureH2B. L'entreprise s'engage à offrir aux utilisateurs et aux consommateurs des choix de vie de plus grande qualité et à créer de la valeur pour une vie meilleure.

Forte de 30 ans d'expérience dans la production de fournitures médicales, Winner est une marque de consommables médicaux de premier plan sur le marché chinois, ainsi qu'une marque à vocation mondiale. Purcotton, en tant que marque de produits de première nécessité, a hérité des 30 années d'expérience de la société dans la fabrication de fournitures médicales. Utilisant le coton pur comme matière première, la marque entend créer une série de produits de première nécessité en coton haut de gamme qui soient sains, confortables et respectueux de l'environnement. PureH2B est une plateforme de vie qui offre aux consommateurs des produits de haute qualité, sains et beaux, provenant de partout dans le monde.

