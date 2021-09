Winner Medical comemora o 30º aniversário com foco contínuo no desenvolvimento sustentável

O CEO da Winning Medical, Jianquan Li, disse: "a 'consciência verde' da Winner Medical foi incorporada em nosso DNA desde o início, a 30 anos atrás, e foi comprovada por nosso profundo compromisso com a construção de empresas sustentáveis, verdes e ecologicamente corretas. Por meio de nossa experiência tecnológica e científica, temos constantemente reduzido nosso consumo de energia e emissões de carbono em toda a cadeia de produção. Continuaremos a ter a mentalidade sustentável e com foco ecológico que sempre tivemos."

O compromisso começa com as matérias-primas para a produção. Os produtos da Purcotton, a subsidiária da Winning Medical, são todos feitos de algodão. O algodão, uma das fibras naturais mais sustentáveis, só precisa de seis meses entre o plantio e a colheita. Os produtos feitos de algodão são naturalmente biodegradáveis, decompondo-se em apenas três meses e tornando-se fertilizantes orgânicos sem ônus indevido para o meio ambiente. Além disso, o algodão é uma das culturas mais tolerantes à seca e o plantio consome apenas 2,3% da água necessária para a produção agrícola e 3% das áreas cultivadas relacionadas, oferecendo 36% da fibra mundial, ao mesmo tempo em que combate a erosão do solo e a desertificação.

Totalmente consciente de suas responsabilidades ambientais, a Winner Medical minimiza consistentemente os impactos ambientais negativos durante o processo de fabricação de seus produtos, substituindo o carvão por gás natural, reciclando a água, entre outras medidas. Por meio da otimização contínua de processos e tecnologias de produção, o consumo de energia e recursos foi reduzido para criar uma empresa ecologicamente correta. A Winner Medical se dedica a honrar seu comprometimento em oferecer aos clientes perícia e tranquilidade como líder de confiança do setor que adere a seu princípio fundamental de "a qualidade é superior ao lucro".

Em abril deste ano, a Winner Medical revelou seu primeiro relatório anual de responsabilidade social corporativa que delineou de forma abrangente as práticas e conquistas da empresa em governança ambiental, social e corporativa (ESG). Desde o início de 2021, foram realizadas pesquisas para calcular o valor do uso de energia, da conservação de energia e das medidas de proteção ambiental de toda a empresa, incluindo suas subsidiárias. Os dados compilados estão sendo utilizados para formular um prazo realista e mensurável para os objetivos de pico e de neutralidade de carbono da empresa. A empresa implementou e integrou o conceito de redução de emissões em toda a sua cadeia de suprimentos.

A Winner Medical Co., Ltd. (código de ações: 300888), fundada em 1991 e com sede em Shenzhen, China, é uma empresa de saúde em larga escala que realiza o desenvolvimento coordenado dos setores médico e de consumo por meio de suas três principais marcas: "Winner", "Purcotton" e "PureH2B". A empresa está empenhada em oferecer mais opções de vida de alta qualidade para usuários e consumidores e em criar valor para uma vida melhor.

Com 30 anos de experiência na produção de suprimentos médicos, a Winner é uma marca líder de consumíveis médicos no mercado chinês, bem como uma marca com uma visão global. A Purcotton, como uma marca de produtos de necessidades diárias, herdou a experiência de 30 anos da empresa na fabricação de suprimentos médicos. Utilizando o algodão puro como matéria-prima, a marca tem como objetivo criar uma série de produtos para necessidades diárias feitos de algodão de ponta que sejam saudáveis, confortáveis e ecologicamente corretos. A PureH2B foi criada como uma plataforma de vida para oferecer aos consumidores artigos selecionados de alta qualidade, saudáveis e bonitos de todo o mundo.

