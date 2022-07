Winner Medical neemt 100% van de aandelen in Guilin Latex over en breidt daarmee zijn activiteiten uit naar de medische latexmarkt

SHENZHEN, China, 5 juli 2022 /PRNewswire/ -- Winner Medical Co. Ltd. (300888.SZ) "Winner Medical" en "het Bedrijf"), een toonaangevende fabrikant van wegwerpwondverzorging en chirurgische producten, heeft op 29 juni, 2022 een inauguratieceremonie gehouden voor Winner (Guilin) Latex Products Co., Ltd in Guilin, in de provincie Guangxi, naar aanleiding van de overname van een 100% belang in Guilin Zizhu Latex Products Co., Ltd ("Guilin Latex") voor 450 miljoen yuan (ca. 67,15 miljoen dollar) op 6 juni.