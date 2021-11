Winner Medical stellt auf der MEDICA 2021 Innovationen in der Wundversorgung und Infektionsprävention vor

„Mit Qualität und sozialer Verantwortung an der Spitze unserer Unternehmensphilosophie treiben wir Innovationen kontinuierlich voran und erforschen ständig Produkte der nächsten Generation zur Wundheilung und Infektionsprävention mit umweltfreundlichen und nachhaltigen Rohstoffen, um die Auswirkungen auf Klima und Umwelt zu minimieren", fügte er hinzu.

Auf der MEDICA 2021 wird Winner Medical sein neuestes Portfolio an fortschrittlicher Wundversorgung vorstellen, das auf seinen fünf Kerntechnologien - Silikon, Schaumstoff, antimikrobiell, Biotechnologie und Gelierfasern - basiert und darauf ausgelegt ist, Hautzerfall vorzubeugen, verschiedene komplexe Wunden zu behandeln und den gesamten Zyklus des Wundheilungsprozesses zu fördern. Mit Zertifizierungen der chinesischen NMPA, der Conformitè Europëenne (CE-Kennzeichnung) sowie Zulassungen des japanischen Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Soziales und der U.S. Food and Drug Administration werden die Produkte von Winner Medical von medizinischem Fachpersonal in mehr als 110 Ländern als primäre Lösungen zur Behandlung von akuten und chronischen Wunden eingesetzt, die durch Diabetes, Immobilität, Venenerkrankungen sowie traumatische Verletzungen, Verbrennungen, invasive Eingriffe und andere Ursachen verursacht werden.

Zu den wichtigsten Produkten von Winner Medical im Bereich der Infektionsprävention, die auf der Veranstaltung vorgestellt werden, gehört medizinische Kleidung aus 100 % Baumwolle, einem biologisch abbaubaren und komfortablen Material, das das Durchnässen und das Eindringen von Bakterien verhindert. Er ist leicht und atmungsaktiv und bietet maximalen Schutz bei chirurgischen Eingriffen mittlerer Dauer mit mäßigem Anteil an Körperflüssigkeiten und Infektionsrisiko. Der PURCOTTON-Operationskittel von Winner Medical verfügt über ein verstärktes Design, das den Träger bei Eingriffen mit viel Flüssigkeit durch verstärkte Einsätze im Brust- und Ärmelbereich zusätzlich schützt.

Informationen zu Winner Medical

Winner Medical Co., Ltd. (Aktiencode: 300888) wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China. Das große Gesundheitsunternehmen setzt die koordinierte Entwicklung der Medizin- und Verbraucherbranche durch drei große eigene Marken um: „Winner", „Purcotton" und „PureH2B". Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, Nutzern und Verbrauchern mehr Lebensqualität zu bieten und Werte für ein besseres Leben zu schaffen.

Winner hat 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung medizinischer Verbrauchsmaterialien und ist eine führende Marke für medizinische Verbrauchsmaterialien auf dem chinesischen Markt. Die Marke verfolgt eine globale Vision. Purcotton, eine Marke für Artikel des täglichen Bedarfs, stützt sich auf die 30-jährige Erfahrung des Unternehmens in der Herstellung medizinischer Hilfsmittel. Mit reiner Baumwolle als Rohstoff zielt die Marke darauf ab, eine Reihe hochwertiger Baumwoll-Artikel für den täglichen Bedarf herzustellen, die gesund, bequem und umweltfreundlich sind. PureH2B wiederum wurde als Lebensplattform konzipiert, die den Verbrauchern hochwertige, gesunde und schöne Dinge aus der ganzen Welt anbietet.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.winnermedical.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1676162/img.jpg

SOURCE Winner Medical Co., Ltd.