Winner Medical verwerft een meerderheidsbelang in Pingan Medical om groei te stimuleren

Na het sluiten van de deal zal Winner Medical in totaal een belang hebben van 68,7% in Pingan Medical voor een totaal van 752 miljoen yuan (112,3 miljoen dollar).

De stap van het bedrijf komt er op neer dat het een uitstap wil maken naar het gebied van injectieproducten om zijn productaanbod naast consumentenproducten te diversifiëren, en ligt in de lijn van zijn strategie om one-stop medische wegwerpoplossingen aan te bieden.

Het in 2010 opgerichte Pingan Medical produceert onder meer medische wegwerphulpmiddelen, zoals injectiespuiten, infuus-sets en buisjes voor bloedverzameling. Pingan Medical had in 2021 een omzet van 360 miljoen yuan (53,7 miljoen dollar) op en een nettowinst van 85 miljoen yuan (12,7 miljoen dollar).

De overname zal de sterke punten van beide ondernemingen versterken en zal het productengat in injectiegerelateerde wegwerpartikelen van Winner Medical helpen opvullen, zodat de onderneming kan uitbreiden naar nieuwe medische verticals en haar doel kan bereiken om een belangrijke leverancier voor de binnenlandse markt te worden.

Het bedrijf is met name van plan om medische sets uit te rollen met naaldproducten van Pingan Medical en wondverzorgingsproducten van Winner Medical, om zo op maat gemaakte oplossingen aan ziekenhuizen en grote medische centra te leveren.

In de tussentijd zal Winner Medical Pingan Medical helpen met zijn toonaangevende R&D-capaciteiten om oplossingen voor medische hulpmiddelen te ontwikkelen en slimme productielocaties te bouwen.

Om de groei op basis van de nieuwe deal te stimuleren, heeft Winner Medical met de lokale overheid van de provincie Li een investeringsnota ondertekend in de provincie Hunan, waar het hoofdkantoor van Pingan Medical is gevestigd, om productielijnen voor medische apparatuur, 'smart warehousing' en R&D-vestigingen te bouwen.

De meest recente deal volgt op de overname van de de overname door Winner Medical van Zhejiang Longterm Medical Technology Co, producent van verbandmateriaal, op 11 april. Ltd. ('Longterm Medical') als onderdeel van zijn uitbreidingsstrategie om concurrerend te blijven op het gebied van hoogwaardig verbandmateriaal. Het bedrijf heeft ook een speciaal team in het leven geroepen om zijn zelf-ontwikkelde wondverkleedproducten te promoten, aangezien de markt voor dergelijke medische materialen in China nog in de kinderschoenen staat.

Het in 1991 opgerichte Winner Medical richt zich op het aanbieden van hoogwaardige, op katoen gebaseerde, medische dressings en disposables en zal zijn strategie om zijn productassortiment te diversifiëren en het verbruik te verhogen blijven voortzetten. Op het gebied van productie streeft het bedrijf ernaar om door middel van overnames uit te breiden naar een nieuwe medische verticale integratie door overnames, terwijl het op het gebied van consumptie de verkoop van producten wil verbeteren door middel van digitalisering en het geleidelijk afbouwen van minder populaire producten.

Het bedrijf heeft als zodanig aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het digitaliseren van zijn bedrijfsvoering. Winner Medical is live gegaan op meerdere e-commerceplatforms en is digitaal verlopen op het gebied van online en offline opslag en orderbeheer.

