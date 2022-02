Winoa, fabricante da marca W Abrasives, líder mundial em abrasivos de aço, utiliza solução da Avalara para calcular impostos no e-commerce

SÃO PAULO, 2 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Winoa, fabricante da marca W Abrasives, líder mundial de abrasivos de aço, está utilizando a solução AvaTax Brasil, solução com conteúdo embarcado, atualizado em tempo real com a legislação do dia, que auxilia no cálculo da tributação incidente tanto na comercialização de produtos quanto na prestação de serviços. A empresa, que estreou recentemente no universo do e-commerce, buscava uma solução para auxiliar no cálculo de tributos e precificação dos produtos, tendo em vista que há uma grande variação regional de impostos, quando as vendas são feitas para todo o País.

As variáveis existentes para se chegar a uma correta tributação na hora da precificação de produtos são inúmeras, o que gera um grau de dificuldade enorme no dia a dia de todas as empresas. Esse processo pode ser feito manualmente pelo responsável fiscal da empresa, mas, além de demandar muito tempo e gerar gastos, também pode aumentar a probabilidade de falhas, visto que o país tem, em média, 45 alterações fiscais por dia útil.

A empresa, que trabalha com fabricação e comércio de abrasivos de aço, atuava somente com vendas diretas B2B, com uma quantidade mínima de 1 tonelada de produtos. O e-commerce surgiu para que pudesse expandir o negócio, vendendo em quantidades menores e mais acessíveis ao público e agregar outros produtos relacionados como peças de consumo, reposição e EPI's. A analista de e-commerce da Winoa, Maria Eduarda Rojas, comenta que, atualmente, a taxa de crescimento de vendas com esse novo recurso é de 10% ao mês. "Com o aumento da comercialização de produtos, a tarefa de tributar todos os itens tornou-se muito mais complexa. Por isso, buscamos uma solução que pudesse nos auxiliar na questão do cálculo de impostos, e que desse um suporte rápido e eficaz para o nosso time fiscal. E foi assim que conhecemos o AvaTax Brasil, solução que, para nós, representa inovação e segurança. Sem a solução não seria possível expandirmos para o e-commerce", explica Maria Eduarda.

A solução da Avalara disponibiliza em tempo real alíquotas de mais de 12 mil jurisdições fiscais. Além disso, ajuda na definição de regras fiscais que atendem às necessidades da empresa e do produto. O AvaTax Brasil poupa o trabalho das empresas, já que não precisam mais de profissionais focados apenas em lidar com atualizações tributárias", finaliza a diretora-geral da Avalara, Alessandra Almeida.

