Wiodący niemiecki producent samochodów wybiera rozwiązania i wzmocnione urządzenia Getac

Aby dostarczyć rozwiązania spełniające złożone wymagania Grupy BMW, Getac dostosował swoje urządzenia do indywidualnych potrzeb różnych grup użytkowników w firmie.

W obszarze badań i rozwoju kluczowe znaczenie miało bezpieczeństwo i ochrona danych wrażliwych. Z kolei w logistyce, gdzie wykorzystywany jest wewnętrzny system kompletacji BVIS, najlepszym wyborem był model Getac A140 z 14-calowym wyświetlaczem oraz opcjonalnym czytnikiem kodów kreskowych oraz RFID ułatwiający i usprawniający rejestrowanie kluczowych danych.

Notebooki i tablety Getac oferują dużą wydajność i niezawodną obsługę, umożliwiając efektywne wykonywanie złożonych zadań. Urządzenia charakteryzuje odporność na kurz i wodę na poziomie od IP52 do IP65, co pozwala na pracę w trudnych warunkach.

Szybka obsługa w warsztacie

W Grupie BMW częściowo wzmocniony notebook S410 jest wykorzystywany do międzynarodowej diagnostyki pojazdów. Kluczowe funkcje urządzenia to łączność bezprzewodowa i przewodowa pozwalająca na bezpośredni dostęp do danych diagnostycznych i szybkich testów pojazdów oraz dotykowy ekran LumiBond® 2.0 zapewniający wyraźne wyświetlanie treści nawet w pełnym świetle słonecznym. Cztery zaawansowane tryby dotykowe (palec/ deszcz, rękawica lub długopis) zapewniają sprawną obsługę zleceń serwisowych.

Przemysł 4.0 – niezawodne i wytrzymałe urządzenia w cyfrowej transformacji

W kluczowych obszarach Przemysłu 4.0 oraz transformacji cyfrowej rozwiązania Getac pomagają w optymalizacji całego łańcucha produkcji samochodów.

Getac: wiodące kompetencje w branży motoryzacyjnej

Udział marki Getac w branży motoryzacyjnej stale rośnie dzięki zaangażowaniu w badania i rozwój, wdrażaniu najnowszych technologii, kompleksowej obsłudze oraz możliwości dostosowywania rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów, wychodząc w ten sposób naprzeciw wysokim wymaganiom branży.

"Szczególnym wyzwaniem we współpracy z Grupą BMW jest szeroki zakres zastosowań urządzeń w firmie wraz ze specyficznymi wymaganiami sprzętowymi, które muszą zostać spełnione. Bardzo się cieszymy, że BMW ponownie wybrało rozwiązania Getac, z powodzeniem kontynuując optymalizację procesów z wykorzystaniem naszych urządzeń na całym świecie " – wyjaśnia Rick Hwang, szef Rugged & Video Solutions Business Group w Getac.

"Jesteśmy bardzo dumni z nowego zlecenia Grupy BMW. To nasz kolejny sukces, który jest również wyrazem uznania dla naszej pracy we wspieraniu klientów i jak najlepszego spełniania ich oczekiwań" – dodaje Eric Yeh, dyrektor ds. sprzedaży i operacji w Getac Technology GmbH.

O Getac

Getac należy do grupy MiTAC-Synnex (38 mld USD przychodu w 2018 r.). Firma powstała w 1989 r. jako joint venture ze spółką GE Aerospace, dostawcą elektroniki dla firm z sektora obronności. Getac produkuje wytrzymałe wzmocnione notebooki, tablety, urządzenia podręczne i mobilne systemy wideo dla klientów z rynku zbrojeniowego, służb bezpieczeństwa publicznego, służb komunalnych oraz dla firm z segmentu przemysłowego, transportowego, motoryzacyjnego czy logistyki. Więcej informacji na stronie www.getac.com

