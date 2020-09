Wipro, líder en automatización de procesos robóticos en cuidado de la salud y ciencias de la vida

- Una firma de investigación independiente identifica a Wipro como líder en la automatización de procesos robóticos en cuidado de la salud y ciencias de la vida

EAST BRUNSWICK, N.J. y BANGALORE, India, 16 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Wipro Limited (NYSE: WIT) (BSE: 507685) (NSE: WIPRO), una compañía de tecnología de la información, consultoría y procesos empresariales líder en el mundo, ha anunciado hoy que se ha posicionado como Líder en The Forrester New Wave™: RPA Service Providers In Healthcare, Q3 2020.

La pandemia ha acelerado la adopción de la automatización en la cadena de valor del cuidado de la salud y las ciencias de la vida (HCLS). Forrester inició esta investigación para obtener una perspectiva más profunda de cómo los proyectos de automatización se están desplegando en la industria HCLS. El informe evaluó la actual oferta, presencia de mercado y estrategia de 12 de los proveedores de servicios emergentes más importantes en automatización de los procesos robóticos (RPA) en HCLS.

Además de ser nombrada líder, Wipro recibió unas clasificaciones diferenciadas en automatización inteligente, automatización asistida, automatización no asistida, automatización HCLS, transferencia de conocimiento y criterios de modelo comercial. El informe de The Forrester decía: "De todos los vendedores evaluados [por Forrester], Wipro tiene los bots de construcción de más experiencia para clientes HCLS y en la entrega de automatizaciones a clientes HCLS bajo modelos de aprovisionamiento basados en resultados". El informe también señalaba: "Los clientes dijeron que Wipro es su asesor estratégico de confianza sobre nuevas tecnologías de [Inteligencia Artificial] (IA) y modelos de gobernancia emergentes".

"La pandemia de COVID-19 fuerza a las organizaciones de cuidado de la salud (HCOs) a escalar operaciones para la atención a un número de pacientes sin precedentes. Toda la cadena de valor sanitaria está bajo escrutinio en cuanto a oportunidades de aumentar el rendimiento y reducir el coste. Las organizaciones de ciencias de la vida afrontan una presión por acelerar la investigación, fabricación y distribución… El COVID-19 pasará, pero las herramientas y estrategias de automatización desplegadas hoy están aquí para quedarse", dijo el informe firmado por Jeff Becker, analista sénior de Forrester Research. El informe señala después: "Wipro es un proveedor de servicio orientado a todos los fines; es un peso pesado para las empresas que necesitan asesoramiento en gobernancia estratégica y quienes simplemente necesitan un equipo de desarrolladores de bots que deseen trabajar bajo riesgo".

Bill Stith – vicepresidente sénior y director global de la Health Business Unit, Wipro Limited dijo: "Mientras navegamos por los actuales retos, seguimos invirtiendo en co-innovación con nuestros clientes y ecosistema de socios ampliado para empoderar a la fuerza laboral en sanidad global. Ofrecemos arquitecturas de automatización, marcos de gobernancia y gestión de decisiones basada en el aprendizaje de máquinas que puede escalarse a gran velocidad, de modo que su tiempo se libere para poder abordar mayores retos sanitarios. Seguimos descubriendo, analizando y diseñando nuevos procesos automatizados e intervenciones de inteligencia artificial, en el continuo desde el cuidado sanitario hasta ensayos clínicos o procesamiento de reclamaciones, ofreciendo estos a través de modelos de servicio creativos. Creemos que este reconocimiento ejemplifica nuestro liderazgo de mercado en este segmento de salud digital".

Para ver una versión adaptada del informe, haga clic aquí.

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) es una empresa líder en servicios de tecnología de la información, consultoría y procesos empresariales. Aprovechamos la capacidad de la computación cognitiva, hiperautomatización, robótica, nube, análisis y tecnologías emergentes para ayudar a nuestros clientes a adaptarse al mundo digital y a que alcancen el éxito. Wipro es una empresa reconocida internacionalmente por su extensa cartera de servicios, su sólido compromiso con la sostenibilidad y una buena ciudadanía corporativa que cuenta con más de 180.000 empleados que trabajan con dedicación para prestar servicios a clientes en seis continentes. Juntos, descubrimos ideas y conectamos los puntos para construir un futuro mejor y más audaz.

