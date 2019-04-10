Wirecard和Al Ansari Exchange一起推出有所改进的解决方案

德国阿施海姆, 2019年4月10日 /美通社-PR Newswire/ -- 全球数字金融技术创新领导者Wirecard和Al Ansari Exchange今天宣布进行合作，而Al Ansari Exchange是一家总部位于阿联酋的领先的外汇平台和全球汇款公司，拥有超过185家分行，每个月为超过250万客户服务。Wirecard和Al Ansari Exchange为此次合作推出了最近经过升级改造的多币种Visa白金卡解决方案，以及相应的移动应用程序。

Al Ansari Exchange多币种Visa旅行卡被设计用来成为旅行者和在线购物者的“完美伴侣”。这种旅行卡可以利用16种不同的货币进行支付，能够在开始任何旅行之前锁定汇率，并能由此支持消费者在旅行时无需担心携带现金/汇率波动的问题。

Al Ansari Exchange总经理Rashed Ali Al Ansari说：“在Al Ansari Exchange，我们希望能够利用最新技术，为我们的客户提供世界一流的产品和服务，并带来最大限度的舒适和便利。Wirecard也确立了同样的目标，这也是他们能够成为我们理想的合作伙伴的原因，Wirecard能够帮助我们提供经过改进、富有创新精神、能够满足我们客户需求的多币种解决方案。”

Wirecard中东地区董事总经理Nabila Nouinou表示：“就像Wirecard一样，Al Ansari Exchange也利用创新来重新定义客户体验。我们很荣幸能够和Al Ansari Exchange进行合作，一起面向市场推出这种新的多币种Visa白金旅行卡。旅行卡是一种非同凡响的增值服务，可以帮助旅行和旅游公司以及金融机构提升客户忠诚度，并与竞争对手区别开来。”

消息来源 Wirecard AG