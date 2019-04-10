Wirecard和Al Ansari Exchange一起推出有所改進的解決方案

德國阿施海姆, 2019年4月10日 /美通社-PR Newswire/ -- 全球數位金融技術創新領導者Wirecard和Al Ansari Exchange今天宣佈進行合作，而Al Ansari Exchange是一家總部位於阿聯酋的領先的外匯平臺和全球匯款公司，擁有超過185家分行，每個月為超過250萬客戶服務。Wirecard和Al Ansari Exchange為此次合作推出了最近經過升級改造的多幣種Visa白金卡解決方案，以及相應的移動應用程式。

Al Ansari Exchange多幣種Visa旅行卡被設計用來成為旅行者和線上購物者的「完美伴侶」。這種旅行卡可以利用16種不同的貨幣進行支付，能夠在開始任何旅行之前鎖定匯率，並能由此支持消費者在旅行時無需擔心攜帶現金/匯率波動的問題。

Al Ansari Exchange總經理Rashed Ali Al Ansari說：「在Al Ansari Exchange，我們希望能夠利用最新技術，為我們的客戶提供世界一流的產品和服務，並帶來最大限度的舒適和便利。Wirecard也確立了同樣的目標，這也是他們能夠成為我們理想的合作夥伴的原因，Wirecard能夠幫助我們提供經過改進、富有創新精神、能夠滿足我們客戶需求的多幣種解決方案。」

Wirecard中東地區董事總經理Nabila Nouinou表示：「就像Wirecard一樣，Al Ansari Exchange也利用創新來重新定義客戶體驗。我們很榮幸能夠和Al Ansari Exchange進行合作，一起面向市場推出這種新的多幣種Visa白金旅行卡。旅行卡是一種非同凡響的增值服務，可以幫助旅行和旅遊公司以及金融機構提升客戶忠誠度，並與競爭對手區別開來。」

消息來源 Wirecard AG