Wirkungsgrad von 23,56 %: Trina Solar stellt neuen Weltrekord bei der Produktion von PERC-Zellen mit 210 mm auf

CHANGZHOU, China, 1. September 2021 /PRNewswire/ -- Das State Key Laboratory of PV Science and Technology (SKL PVST) von Trina Solar hat bekannt gegeben, dass seine unternehmenseigene, hocheffiziente, seriengefertigte PERC-Solarzelle mit 210 mm × 210 mm für die großflächige gewerbliche Nutzung einen Wirkungsgrad von 23,56 % erreicht und damit einen neuen Rekord für monokristalline Silizium-PERC-Zellen vom Typ 210 P aufgestellt hat. Das ist vom National Center of Supervision and Inspection on Solar Photovoltaic Product Quality (CPVT) unabhängig bestätigt worden.

Die fortschrittlichen, 210 mm großen PERC-Zellen wurden in den Großserien-Fertigungslinien der F&E-Gruppe mit empfindlicher Geräte- und Prozessoptimierung unter Verwendung von industriell durchführbaren Fertigungsanlagen und -materialien hergestellt.

Dr. Yifeng Chen, Leiter des Forschungs- und Entwicklungszentrums für hocheffiziente Zellen und Module bei Trina Solar, erklärte: „Wir sind stolz, die neuesten Errungenschaften unseres technischen Teams bekannt zu geben und eine Chargeneffizienz von über 23,5 % für großflächige hocheffiziente PERC-Zellen mit 210 mm in der Produktion erreicht zu haben. Das zeigt, dass 210-Zellen in der Realität eine extrem hohe Effizienz erreichen können. Unser technisches Team wird sich weiterhin auf den Transfer innovativer Technologien in die Fertigung konzentrieren, um unsere Technologieführerschaft in der Serienfertigung von hocheffizienten Zellen zu konsolidieren."

Ende Juni 2021 hatte das SKL bekannt gegeben, dass sein hocheffizientes monokristallines Silizium-Modul vom Typ Vertex einen Wirkungsgrad von 23,03 % erreicht hat, basierend auf 66 Stück 210 mm x 210 mm großen hocheffizienten PERC-Zellen. Dies wird sowohl vom TÜV Rheinland als auch vom TÜV Nord unabhängig mit identischem Wirkungsgradergebnis bestätigt.

