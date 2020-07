Wirtschaftsexperte David L. Sunding zum Präsidenten der Brattle Group ernannt

BOSTON, 2. Juli 2020 /PRNewswire/ -- Die Brattle Group freut sich, bekannt geben zu dürfen, dass mit Wirkung zum 1. Juli 2020 David L. Sunding zum künftigen Präsidenten ernannt wurde. Dr. Sunding folgt Alexis Maniatis, der über ein Jahrzehnt an der Spitze von Brattle stand, und der dem Unternehmen nun wieder voll und ganz in beratender Tätigkeit zur Verfügung stehen wird.

„Unter der Leitung von Alexis hat sich das Unternehmen stark weiterentwickelt. Dank seiner Weitsicht und Führungsqualitäten konnten wir gleichzeitig unsere einzigartige Unternehmenskultur bewahren und unsere Mitarbeiterzahl verdreifachen, sowie unsere Standortpräsenz in Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum ausbauen," so Michael Cragg, Vorstandsvorsitzender von Brattle.

„Dave steht für die zentralen Werte des Unternehmens: Zusammenarbeit, Respekt, Integrität und Leistung," so Maniatis. „Von seiner Führungserfahrung als hochgradiger Akademiker und im Bereich Consulting wird das Unternehmen stark profitieren. Sie verleiht uns großen Auftrieb für unsere langfristige Zukunft."

Dr. Sunding war fast 10 Jahre Principal am Standort San Francisco und seit 2019 Vorstandsmitglied von Brattle. Er kann auf jahrelange Erfahrungen in mehreren internationalen Wirtschaftsberatungsunternehmen zurückgreifen und ist auch Gründer eines solchen. Brattle ist für ihn aufgrund seines Fokus auf außergewöhnlichen Kundenservice und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten einzigartig. Sundings Schwerpunkte sind die Bereiche Umwelt- und Wettbewerbsökonomie, in denen er immer wieder als Sachverständiger hinzugezogen wird.

Neben seiner beratenden Tätigkeit hat er seit 2000 eine Professur auf Lebenszeit an der University of California, Berkeley inne. Er hatte dort mehrere Führungspositionen inne, wie etwa die sechsjährige Leitung des Fachbereichs Landwirtschafts- und Ressourcenökonomie. Für seine neue Verantwortung bei Brattle legt er seine Lehrtätigkeit zurück.

„Brattle auf seinem stetigen Weg des zielgerichteten Wachstums zu begleiten, ist eine wundervolle Aufgabe," so Dr. Sunding. „In diesen ungewöhnlichen Zeiten freuen wir uns darauf, auf unsere Erfolge in der Kundenarbeit aufzubauen, unser bestehendes Leistungsangebot zu erweitern und die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens noch stärker zu erweitern. Unser Fokus wird deutlich auf Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion liegen."

ÜBER BRATTLE

