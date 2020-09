WISE, de la Fondation du Qatar, annonce la publication d'un livre numérique hors-série

Education Disrupted, Education Reimagined - Responses from education's frontline during the COVID-19 pandemic and beyond

DOHA, Qatar, 22 septembre 2020 /PRNewswire/ -- WISE, un groupe de réflexion mondial sur l'éducation créé par la Fondation du Qatar se réjouit d'annoncer la publication officielle, en partenariat avec le Salzburg Global Seminar et le Diplomatic Courier, d'un livre numérique hors-série intitulé : Education Disrupted, Education Reimagined – Responses from education's frontline during the COVID-19 pandemic and beyond.