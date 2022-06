WISE DÉVOILE SON PREMIER MANUEL SUR LES ÉCOSYSTÈMES PÉDAGOGIQUES LORS DE LA LONDON EDTECH WEEK

La présentation du guide a eu lieu à la fin d'une semaine de conversations centrées sur l'EdTech et l'innovation organisées par l'initiative

DOHA, Qatar, 24 juin 2022 /PRNewswire/ -- En mettant l'accent sur l'EdTech, WISE , une initiative de la Fondation du Qatar, a organisé une série de discussions au cours de la London EdTech Week , réunissant des professionnels influents de l'écosystème pédagogique pour présenter leurs idées et leurs réflexions sur les tendances actuelles de l'éducation en Europe et au-delà. L' accélérateur WISE EdTech a permis des conversations avec des entreprises telles qu'OBRIZUM et Educare, et a engagé des discussions sur le financement au-delà des stratégies traditionnelles, l'accélération de l'idéation jusqu'au lancement sur le marché, et les partenariats public-privé pour l'EdTech.

Elyas Felfoul, directeur de l'élaboration des politiques et des partenariats chez WISE, a déclaré : « WISE ne pouvait pas laisser passer l'occasion de sa présence à Londres cette année, pour souligner le pouvoir de la collaboration, être des partenaires de l'innovation et présenter les idées révolutionnaires et les nouvelles technologies qui façonnent l'apprentissage et l'enseignement. »

Un autre point fort des conversations tenues à Londres a été la révélation d'un Manuel des écosystèmes pédagogiques (Learning Ecosystems Playbook) par le WISE Living Lab . Ce guide unique en son genre fournit aux lecteurs des outils leur permettant de planifier et de travailler sur des phases pratiques, et sert de modèle aux éducateurs pour reproduire les modèles des écosystèmes pédagogiques au sein de leurs propres communautés et environnements.

Le sujet des écosystèmes pédagogiques a suscité un intérêt croissant ces dernières années , donnant un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler l'avenir de l'éducation si des prestataires de services éducatifs non traditionnels, partageant des technologies et des ressources, travaillaient ensemble pour co-créer et améliorer les possibilités de formation au sein de leur communauté. Tenant compte de ce fait, ainsi que de la recherche et du potentiel d'amélioration de l'accès à une éducation de qualité grâce aux écosystèmes pédagogiques, le Manuel fournit des conseils clairs sur la manière de créer et de gérer un écosystème. Divisé en trois parties, le guide aide les lecteurs à préparer, élaborer et adapter un écosystème pédagogique à ses apprenants.

Lors d'une session spéciale organisée dans le cadre de la London EdTech Week, Aurelio Amaral, responsable des écosystèmes pédagogiques, a déclaré : « Nous espérons que les acteurs de l'éducation du monde entier se sentiront encouragés à créer et à renforcer des écosystèmes pédagogiques dynamiques au sein de leurs communautés. Et nous sommes impatients de recueillir leurs commentaires sur la façon dont ils ont utilisé les outils et les conseils figurant dans le guide. Leurs retours aideront WISE à développer et à contextualiser nos recommandations. »

Pour plus d'informations au sujet du Manuel des écosystèmes pédagogiques (Learning Ecosystems Playbook), cliquez ici .

Pour plus d'informations sur WISE : https://www.wise-qatar.org .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/969958/Wise_Logo.jpg

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter :

[email protected]

SOURCE WISE