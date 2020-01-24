WISE Küresel Eğitim Barometresi

Gençlerin Eğitimleri ve 2020'de Gelecek Konusunda Algısı

Her 10 genç yetişkinden 9'u, kendi jenerasyonlarının dünyayı daha iyi bir yer haline getirme konusunda sorumlulukları olduğunu hissediyor; ancak kendilerini bu sorumluluğu yerine getirmek için yeterince hazır hissetmiyorlar

PARIS, 24 Ocak 2020 /PRNewswire/ -- WISE, Uluslararası Eğitim Günü'nde, gençlerin eğitimleri konusundaki algıları üzerine gerçekleştirilen detaylı bir araştırmanın bulgularını açıkladı. WISE, araştırmayı IPSOS'la birlikte; 20 ülkede, 16-25 yaş aralığında 9.509 gencin katılımıyla gerçekleştirdi. Araştırmaya katılan ülkeler; Orta Doğu, Afrika, Asya, Amerika, Avrupa'dan ve Katar, Ürdün ve Lübnan'la birlikte aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dört Orta Doğu ülkesini temsil ediyor.

Araştırma bulgularına göre gençlerin %87'si, kendi jenerasyonlarının gezegeni daha iyi bir hale getirmek gibi bir sorumlulukları olduğuna inanıyor. Ancak ulusal eğitim sistemleri gerçekten gençlerin istekleriyle uyum sağlıyor mu? Durum pek öyle görünmüyor; araştırmaya katılanların sadece yarısı kendini, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için harekete geçmeye hazır hissediyor; yarısından azı (%48) büyük toplumsal konuları anlamaya hazır olduklarını hissediyor ve daha da azı (%43) bu konulara ilişkin çözüm üretmek üzere aksiyon almaya hazır hissediyor (%43 toplam). Türk gençliği de bu küresel trendleri takip ediyor. Kızlar %37'lik bir oranla, %48'i kendini hazır hisseden erkeklere göre kendilerini daha hazırlıksız hissediyorlar.

Ankete katılan gençlerin% 85'i gezegenimizin durumu hakkında korkularını dile getirirken, gençlere toplumsal zorlukları ele almak için doğru araçları ve düşünce yapılarını sağlamak konusunda artan bir baskı var. WISE araştırması, gençleri en çok ilgilendiren zorluğun "yoksulluk ve sosyal eşitsizlik" olduğunu, ardından "iklim değişikliği ve çevre" ve "istihdama erişim" olduğunu ortaya koydu. Taşıdıkları tüm endişelere rağmen gençlerin sadece çok küçük bir bölümü bu konulara bir şekilde ilgiyi çekmek üzere aktif rol alıyorlar (%17 toplumsal konular, %19 iklim konuları ve %20 istihdam konuları). Türk gençliği de "yoksulluk ve sosyal eşitsizliği" en büyük sorunları olarak ortaya koyarken "terör ve kutuplaşma'yla birlikte "şiddet ve savaş" konusunda da ciddi endişeler taşıdıklarını ifade ettiler.

Bugünün gençleri okullardan onları daha aktif ve çok yönlü vatandaşlar haline getirmelerini beklemiyor. Okullardan beklentileri, onları kişisel düzeyde gelecekle yüzleşmeye hazırlamaları. Araştırma sonuçları da bu beklentiyi doğruluyor; araştırmaya katılan gençlerin yarıdan fazlası şu konularda yeterince hazır olma beklentisi içinde: kendi başlarının çaresine bakabilmek (%64), öncelikleri yönetebilmek (%58), başkalarıyla ilgilenmek (%58), sevdikleri, mutlu oldukları bir kariyere sahip olmak (%54).

WISE CEO'su Stavros N. Yiannouka, "Gençler dünyamızın karşı karşıya olduğu zorlukların farkında ve yetişkinler olarak bu zorlukların üstesinden gelmek üzere bir sorumlulukları olduğunun bilincindeler. Aynı zamanda, bu sorumluluğu almaya hazır olma seviyeleri -henüz yeterince hazır hissetmiyorlar- ve ekonomiye aktif katkı sağlayan bireyler olma gerekliliği konusunda da oldukça faydacı bir yaklaşımları var. Gençlere, dünyamızı ileriye götürecek çözümleri zenginleştirmek ve geliştirmek için gerekli koşulları sağlamak artık politika üretenlerin elinde."

Araştırma sonuçları, gençlerin eğitime evrensel boyutta değer verdiğini de ortaya koyuyor; küresel katılımcıların %90'I ve Türk katılımcıların %94'ü, eğitimin bir kariyer sahibi olmak üzere öğrenmekten çok daha fazlası olduğunu ve kendi başına bir değer teşkil ettiğini düşünüyor. Ayrıca %84'lük bir oranla, okul dışında öğrenmenin okulda öğrenmek kadar önemli olduğunu düşünüyorlar. Türk gençliği bu öğrenme biçiminin daha da fazla önemsiyor, Türk katılımcıların %87'si okul dışında öğrenmenin en az formal eğitim kadar önemli olduğunu düşünüyor.

Araştırma gençlerin %80'inin eğitimlerinden memnun veya neredeyse memnun olduğunu altını çizerken sadece %27'sinin tam anlamıyla memnun olduğunu vurguluyor. Türk gençleri de küresel akranlarıyla aynı düşünceyi ifade ederek,% 64'ü okullarından memnun olduklarını, % 48'i çoğunlukla memnun olduklarını bildirdiler. Konu bağlamında, Türk gençleri en az sanat eğitiminden en çok da edebiyat eğitiminden memnunlar.

Araştırma sonuçları, gençlerin eğitimleri konusunda talep ettikleri iki önemli gelişme alanı tespit etti. Birincisi, daha kişiselleştirilmiş bir yaklaşım; gençlerin% 60'ından fazlası öğretmenlerinin kariyer yönelimleri hakkında daha kişisel tavsiyelerde bulunmalarını ve öğrenmeyi veya öğrenmeye katılmanın çeşitli yollarına daha fazla odaklanmalarını istiyor. İkincisi, 21. yüzyılın becerilerine ve diğer araçlara daha fazla önem verilmesi; gençlerin yarısı okullarının yeni teknolojileri (yapay zekâ, kodlama, vb.), yaratıcılığı keşfetmeyi ve merak yaratmayı (%44) veya iletişim ve organizasyon becerilerini anlamayı (%41) çok önemsemediğini vurguluyor.

Gençler toplumsal zorlukları anlamak veya çözmek için harekete geçmeye hazır hissetmemelerine rağmen, araştırmaya küresel boyutta katılan gençlerin% 82'si ve Türk gençlerinin %81'I gelecekleri hakkında biraz veya çok iyimser olduklarını bildiriyorlar. Bu sayı düşük gelirli hane halklarından gençler için% 68'e, orta gelirli hane halklarında % 84'e düşmektedir. Katılımcı gençlerin tümünün % 43'ü ülkelerinde eğitime erişiminin; eğitim ve yetişme durumuna göre farklılaştığına inanmaktadır. Türk gençliği arasında bu oran %65.

Genç insanların gelecekleriyle ve yaklaşmakta olan küresel zorluklarla yüzleşmeye hazır olması için eğitim sistemlerinde geniş ölçekli iyileştirmelerin yapılması zorunludur. WISE araştırması, gençlere toplumsal konuları anlamak ve bunlarla yüzleşmek için araçlar sağlamaktan, kendi özel öğrenme becerilerine yanıt vermeye kadar, bu kuşağın neye ihtiyaç duyduğuna dair bazı göstergeler sunuyor.

Yönetici özetini indirmek için: https://www.wise-qatar.org/wise-global-education-barometer-2020/

WISE (Dünya Eğitimde Yenilik Zirvesi) hakkında

Dünya Eğitimde Yenilik Zirvesi, 2009 yılında, Sheikha Moza bint Nasser Hazretleri himayesinde, başkanı olduğu Qatar Foundation tarafından hayata geçirildi. WISE; eğitimde yaratıcı, kanıta dayalı düşünme, münazara ve belli bir amaca hizmet eden aktiviteler için oluşturulmuş uluslararası, çoklu sektörlü bir platform. İki yılda bir düzenlenen zirve, ortak çalışmaya yürütülen araştırmalar ve devam eden programlarıyla WISE, eğitime yeni yaklaşımlar için global bir referans.

IPSOS hakkında

«Çığır açan», Ipsos'un imzasıdır.

Ipsos'ta insanlar, pazarlar, markalar ve toplum hakkında bitmeyen bir merakımız vardır.

Değişen dünyamızı; müşterilerimizi daha akıllı kararlar almaları için yönlendirmek ve ilham vermek üzere daha kolay ve hızlı hale getiriyoruz.

Güvenlik, sadelik, hız ve öz sunuyoruz. Biz Çığır Açanlarız.

Metodoloji Notu: WISE için, IPSOS tarafından, Eylül-Ekim 2019'da, 20 ülkede, 16-25 yaşları arasında 9509 gencin katılımıyla düzenlenen araştırma: Orta Doğu (Katar, Ürdün, Lübnan, Türkiye), Afrika (Fas, Nijerya, Güney Afrika), Asya (Çin, Hindistan, Malezya, Güney Kore), Amerika (Brezilya, Kanada, Meksika, ABD) ve Avrupa (Finlandiya, Fransa, Almanya, İngiltere ve Rusya). Her ülkede, 16-25 yaş arasındaki ulusal nüfusun temsili bir örneği (kota yöntemi) ile çevrimiçi görüşme yapılmıştır.

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Media contact:

Lina Lahlou

media@wise.org.qa

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SOURCE WISE (World Innovation Summit for Education)