WISE LANÇA PRIMEIRO PLAYBOOK SOBRE ECOSSISTEMAS DE APRENDIZAGEM NA LONDON EDTECH WEEK

DOHA, Catar, 24 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Com foco subjacente em Edtech, a WISE, uma iniciativa da Qatar Foundation, realizou uma série de discussões durante a London Edtech Week, reunindo profissionais influentes de todo o ecossistema de aprendizagem para apresentar suas percepções e oferecer suas considerações sobre as tendências de aprendizagem atuais na Europa e em outros lugares. O WISE Edtech Accelerator organizou conversas com empresas como OBRIZUM e Educare, e abriu discussões sobre financiamento além das estratégias tradicionais, idealização para lançamento de mercado e parcerias público-privadas para edtech.

O diretor de desenvolvimento de políticas e parcerias da WISE, Elyas Felfoul, comentou: "A WISE não poderia perder a chance de estar presente em Londres este ano, para destacar o poder da colaboração, ser parceira em inovação e apresentar as ideias disruptivas e novas tecnologias que moldam o aprendizado e o ensino."

Outro destaque das conversas realizadas em Londres foi a divulgação de um Playbook sobre Ecossistemas de Aprendizagem pelo WISE Living Lab. O livro exclusivo oferece aos leitores ferramentas para planejar e trabalhar em etapas práticas, atuando como um plano para que os educadores repliquem os modelos de Ecossistemas de Aprendizagem em suas próprias comunidades e contextos.

O tema de Ecossistemas de Aprendizagem tem sido uma área de interesse crescente nos últimos anos, o que oferece um panorama de como pode ser o futuro da educação, se os provedores de aprendizado não tradicionais, compartilhando tecnologias e recursos, trabalharem juntos para criar e melhorar as oportunidades de aprendizado em sua comunidade. Levando isso em consideração, bem como a pesquisa e o potencial de acesso aprimorado à educação de qualidade dos Ecossistemas de Aprendizagem, o Playbook oferece orientação clara sobre como construir e gerenciar um ecossistema de aprendizagem. Dividido em três partes, o livro ajuda os leitores a preparar, projetar e adaptar um ecossistema de aprendizagem para seus alunos.

Em uma sessão especial realizada durante a London Edtech Week, Aurelio Amaral, diretor da Learning Ecosystems, comentou: "Esperamos que as partes interessadas da educação em todo o mundo se sintam incentivadas a construir e fortalecer os Ecossistemas de Aprendizagem vibrantes em suas comunidades. E aguardamos para saber como eles empregaram as ferramentas e as dicas do livro. O feedback deles ajudará a WISE a expandir e contextualizar nossas recomendações."

