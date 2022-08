Wise Money cresce e alcança R$ 10 milhões em intermediação de crédito

Atuando no segmento de "peer to peer landing", a startup já reúne mais de 25 mil usuários e 630 investidores

SAO PAULO, 10 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Wise Money, startup que faz a intermediação de empréstimos entre investidores e pessoas físicas, no mercado chamado "peer to peer lending", chega aos dois anos de atuação com dados que demonstram o potencial deste segmento, que atrai tanto quem busca melhor retorno para os seus investimentos quanto quem necessita de crédito. Desde sua fundação, em 2020, a startup alcançou R$ 10 milhões em valores intermediados e consolidou uma carteira de cerca de 630 investidores ativos, em uma ponta, e 25 mil usuários, na outra.

Fundada por executivos que atuaram em grandes instituições do mercado financeiro, de tecnologia e consultoria, a Wise Money recebe em média 4 mil solicitações de crédito e intermedia cerca de R$ 700 mil em operações mensalmente, com taxas de juros a partir de 3%, segundo o perfil do tomador e condições do empréstimo.

"O segmento de peer to peer lending tem grande potencial de crescimento, especialmente em momentos econômicos críticos, em que a oferta de crédito fica restrita, as taxas de juros sobem e a demanda por empréstimos cresce", destaca Diego Camacho, CEO e fundador da Wise Money. "Essa modalidade de investimento proporciona taxas de retorno muito interessantes para o investidor e é uma alternativa bem mais atraente para o tomador, principalmente quando comparada ao cheque especial ou aos juros do cartão de crédito."

Cada pedido de empréstimo é submetido a uma criteriosa avaliação e, uma vez aprovado, fica disponível na plataforma da startup, com o valor dividido em cotas para que os investidores possam escolher a quem emprestar os recursos e indicar a quantidade de cotas desejada.

"O investidor faz o papel de um banco, decidindo para quem concederá o empréstimo", conta Camacho, ao explicar que compete à empresa captar, analisar e fazer a aprovação prévia dos empréstimos solicitados, além de disponibilizar a estrutura para a operação.

O CFO e sócio da Wise Money, Renato Pires, explica que os investidores são remunerados em função das cotas aplicadas e das taxas preestabelecidas. "Em média, a remuneração líquida está entre 3,8% e 12% ao mês, chegando até a 40% ao ano, bem acima da taxa Selic."

Já o índice de inadimplência é inferior a 15%, comparativamente aos 40% reportados pelo mercado digital de crédito.

FONTE Wise Money

