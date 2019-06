Wise MPay kooperiert mit Jelurida bei der Einführung der Blockchain Financial Services Platform in Südostasien

LUGANO, Schweiz, 18. Juni 2019 /PRNewswire/ -- Das in Singapur ansässige globale Zahlungstechnologieunternehmen Wise MPay arbeitet mit dem renommierten Blockchain-Experten Jelurida zusammen, um eine öffentlich zugelassene Blockchain-Finanzdienstleistungsplattform (BFS) einzuführen. Eine KPMG-Studie zeigt, dass 27% der Südostasiaten ein Bankkonto besitzen, während die lokalen Mobilfunkverbindungen die Bevölkerung um 33% übertreffen, so dass die Region reif für eine Revolution beim Zugang zu digitalen Finanzierungsmöglichkeiten ist. Coalculus will im September 2019 als JPL-konforme Software auf den Markt kommen, die Regierungen, Banken und Nichtbanken in Südostasien modernste digitale Zahlungs-, Überweisungs- und Geldautomatenlösungen bietet.