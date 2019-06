Wise MPay s'associe à Jelurida pour lancer une plateforme de services financiers utilisant la technologie blockchain en Asie du Sud-Est

Les banques et les institutions financières considèrent que la technologie blockchain est à la fois capable d'accroître la confiance dans les écosystèmes centralisés multipartites et d'accroître la rapidité, la sécurité et l'efficacité de nombreux processus bancaires traditionnels. La plate-forme BFS Coalculus repose sur un algorithme de consensus maintes fois éprouvé, la preuve de participation (PoS), qui garantit des niveaux élevés de décentralisation, de sécurité, d'extensibilité et d'efficacité. Basé sur une version privée de la technologie Ardor de Jelurida, Coalculus promet une réduction des coûts, une exécution plus rapide des transactions, une transparence améliorée, la vérifiabilité des opérations et d'autres avantages qui bénéficieront aux institutions financières et aux personnes non bancarisées souhaitant accéder à des services financiers numériques.

Wise MPay a également ajouté des processus intégrés KYC/AML/CFT à sa solutions blockchain pour entreprises, apportant une valeur ajoutée avec des dispositifs liés à l'Internet des objets (IOT) tels que des cartes prépayées et des guichets automatiques bancaires. En outre, Coalculus fournit l'infrastructure permettant de développer, d'intégrer et d'adopter facilement des applications mobiles avec des outils intégrés tels que des générateurs de codes QR et des interfaces de programmation d'applications standards (APIs).

M. Jack Bai, directeur de Wise MPay, a déclaré : « Notre vision pour Coalculus est de créer une plateforme de facilitation des transactions financières de renommée mondiale, bien que l'accent soit mis initialement sur les pays de l'ASEAN (Association des nations de l'Asie du Sud-Est), Hong Kong et l'Australie. Notre dispositif est une convergence de blockchains publiques et privées, développées sur la simple idée que les organisations devraient être en mesure de mettre en œuvre rapidement et facilement de nouveaux services financiers et de tirer parti des avantages de la blockchain. C'est notre promesse de vente unique et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi Jelurida comme fournisseur de technologie. »

« Nous sommes impressionnés par le professionnalisme de l'équipe Coalculus. Wise MPay est venu nous voir avec plus qu'une simple vision. » a déclaré Lior Yaffe, développeur principal et directeur général de Jelurida. « Ils comprennent parfaitement les différentes technologies blockchain sur le marché et ont identifié des opportunités permettant de maximiser la valeur de leur plateforme BFS. Ce fut un plaisir d'aider l'équipe de Wise MPay à concrétiser Coalculus. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/924170/Jelurida_Singapore_2018.jpg

Related Links

https://www.jelurida.com



SOURCE Jelurida Swiss SA