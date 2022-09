WISH: PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE DO BRASIL APRESENTAM MAIOR PROBABILIDADE DE SOFRER DE MÁ SAÚDE MENTAL DO QUE SUAS CONTRAPARTES MUNDIAIS

Pesquisa da WISH mostra que mais de três quartos dos profissionais da saúde do Brasil admite que a COVID-19 prejudicou sua saúde mental

DOHA, Catar, 22 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A redução dos níveis de saúde mental, além do aumento do abuso no local de trabalho desde o início da pandemia da COVID-19, está exercendo um impacto negativo na capacidade dos profissionais da área da saúde no Brasil de oferecer atendimento médico de alta qualidade, de acordo com uma pesquisa internacional.

Setenta e oito por cento dos profissionais da saúde do Brasil sentiram que sua saúde mental foi afetada trabalhando durante a pandemia da COVID-19, um percentual muito mais alto do que seus colegas nos Estados Unidos (49%), Nigéria (57%), Reino Unido (59%), Índia (65%) e Arábia Saudita (70%). O estudo realizado pela YouGov, em nome da World Innovation Summit for Health (WISH) , revelou que mais da metade (53%) concordou que isso também afetou adversamente sua capacidade de oferecer um alto padrão de atendimento.

Além disso, o estudo constatou que os profissionais da saúde no Brasil (52%) são os mais propensos a sofrer mais abuso verbal ou físico em seus cargos desde o início da pandemia atual, de forma semelhante à de seus colegas sauditas (52%) e diferente de seus colegas nos Estados Unidos (40%) e no Reino Unido (43%).

Em resumo, ao refletirem sobre as maiores mudanças em seu trabalho desde a chegada da COVID-19, os profissionais da saúde do Brasil também eram a maioria (39%), como seus colegas dos EUA (39%), a afirmar que os colegas deles haviam estado sob mais pressão do que o normal durante a pandemia.

"Países como o Brasil que lidam com questões como desemprego, desigualdades sociais e econômicas, entre outras, enfrentam um enorme desafio quando se trata de proteger a saúde e a segurança de suas comunidades, principalmente durante grandes crises de saúde. Nossos resultados destacam a necessidade crítica de mais nações, organizações internacionais e ativistas globais da saúde desenvolverem programas de apoio voltados especificamente para o cuidado com a saúde mental dos profissionais de saúde e assistência médica em todo o mundo, que, por sua vez, permitem que eles continuem salvando vidas", disse Sultana Afdhal, CEO da WISH.

O objetivo da pesquisa, que incluiu profissionais da área da saúde do Reino Unido, EUA, Arábia Saudita, Nigéria, Índia e Brasil, era obter dados sobre os impactos de lidar com a COVID-19 na vida dos profissionais da saúde, conhecer suas experiências, bem como explorar como pode ser o futuro da saúde, de acordo com as pessoas que trabalham na linha de frente da assistência médica.

A WISH, uma iniciativa de saúde global da Qatar Foundation, é uma plataforma global que reúne especialistas em saúde, formuladores de políticas e inovadores com o objetivo de construir um mundo mais saudável. O objetivo da WISH Summit bienal, que será realizada de 4 a 6 de outubro em Doha, no Catar, e virtualmente, é expor a pesquisa baseada em evidências da WISH e discutir como transformar esses resultados em soluções práticas e orientadas por políticas que ajudem a transformar a assistência médica global.

A sexta edição da cúpula será realizada sob a bandeira de "cura do futuro". A cúpula explorará minuciosamente o legado da COVID-19 sob várias perspectivas, incluindo como construir sistemas de saúde mais resilientes e sustentáveis, melhorar nossa resposta à crise de saúde mental enfrentada por profissionais de saúde e assistência médica e aproveitar o rápido progresso na inovação farmacêutica que ocorreu durante a pandemia.

Para mais informações sobre a WISH, acesse www.wish.org.qa.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1902072/WISH_QF_Logo.jpg

FONTE WISH

