Wision A.I. uzyskuje certyfikat CE-MDR dla wspomaganego sztuczną inteligencją urządzenia medycznego opartego na oprogramowaniu diagnostycznym, przeznaczonego do stosowania przy kolonoskopii

SZANGHAJ, 16 listopada 2021 r. /PRNewswire/ -- Firma Wision A.I. Ltd, podmiot typu startup działający w obszarze diagnostyki wspomaganej sztuczną inteligencją na potrzeby badań endoskopowych przewodu pokarmowego, ogłosiła dziś uzyskanie europejskiego certyfikatu CE dla EndoScreener - oprogramowania służącego do wykrywania polipów podczas kolonoskopii. Jest to pierwszy certyfikat CE klasy II wydany zgodnie z nowym rozporządzeniem dotyczącym urządzeń medycznych (MDR 2017/745).

Doskonała wydajność produktu i solidne dowody kliniczne

EndoScreener ma ogromną przewagę nad dotychczasowymi urządzeniami klasy I przeznaczonymi do automatycznego wykrywania polipów podczas kolonoskopii [1], jeśli chodzi o dowody kliniczne pochodzące z randomizowanych badań kontrolowanych (RCT). Urządzenie to dowiodło swojej skuteczności pod względem dokładniejszego wykrywania gruczolaków u ponad 5000 pacjentów w sześciu rygorystycznych randomizowanych badaniach kontrolowanych, w tym trzech otwartych badaniach RCT [2], [3], jednym badaniu RCT z podwójnie ślepą próbą [4] i dwóch badaniach RCT obejmujących kolonoskopię tandemową [5], [6]. W najnowszym opublikowanym wieloośrodkowym badaniu obejmującym kolonoskopię tandemową, przeprowadzonym w czterech wiodących akademickich instytucjach medycznych w USA, EndoScreener zmniejszył wskaźnik przeoczeń zmian przedrakowych (gruczolaków i SSL) o 41% (19,13 vs. 32,52 p=0,0047) i poprawił wskaźnik wykrywalności gruczolaków w pojedynczym badaniu kolonoskopowym (APC) o 33% (0,9000 vs. 1,1947 p=0,323 ). Nawet przy wysokim średnim wskaźniku wykrywalności gruczolaków (ADR) wynoszącym 43,64% w populacji objętej badaniami przesiewowymi/ nadzorem w ramach standardowej opieki, w badaniu tym nie stwierdzono występowania tzw. efektu szczytowego.

Zaawansowana technologia sztucznej inteligencji (AI) w obszarze medycyny wchodzi na rynek europejski

Rak jelita grubego (CRC) jest bardzo rozpowszechnionym nowotworem złośliwym występującym u ludzi - w 2020 roku na całym świecie odnotowano ponad 1,9 miliona nowych zachorowań i 935000 zgonów. Jest to również drugi co do częstości występowania nowotwór złośliwy w Europie - szacuje się, że co 3 minuty umiera na niego jeden Europejczyk. Wykrywanie i usuwanie polipów gruczolakowatych na wczesnym etapie diagnostyki oraz regularne badania kolonoskopowe są najskuteczniejszymi sposobami zmniejszenia zachorowalności i umieralności na raka jelita grubego. Wprowadzenie urządzenia EndoScreener na rynek europejski ma przyczynić się do zapobiegania rakowi jelita grubego, a tym samym do zaoszczędzenia zasobów służby zdrowia i zmniejszenia wydatków państwa. Firma Wision A.I. jest otwarta na współpracę z poszczególnymi krajami, aby przyspieszyć udostępnienie tego rozwiązania w różnych regionach UE.

Wysoka kompatybilność i łatwość zastosowania

EndoScreener to oprogramowanie do diagnostyki wspomaganej komputerowo w czasie rzeczywistym, które pomaga endoskopistom w wykrywaniu polipów podczas kolonoskopii dzięki jednoczesnym sygnałom wizualnym i dźwiękowym. EndoScreener, jako urządzenie medyczne typu SaMD (ang. software-only medical device - urządzenie medyczne oparte w całości na oprogramowaniu) o stosunkowo niskim całkowitym koszcie posiadania (TCO), jest kompatybilne z większością najpopularniejszych systemów endoskopowych. Dzięki odpowiedniemu sprzętowi komputerowemu, rozwiązanie to może być wdrażane z dużą elastycznością w różnych środowiskach klinicznych na potrzeby badań kolonoskopowych.

Wision A.I.

Wision A.I. posiada rozległe doświadczenie z zakresu matematyki i opracowywania algorytmów. Firma integruje wiedzę medyczną w procesie tworzenia elastycznych i skalowalnych modeli, które wykorzystują najnowocześniejsze, konwencjonalne sieci neuronowe i obliczenia o ogólnym charakterze w celu zapewnienia stabilnej skuteczności wykrywania w diagnostyce obrazowej.

Więcej o Wision A.I. pod adresem e-mail: [email protected].

