With This Light, documentário sobre a vida e o legado de Sor María Rosa Leggol, será exibido na Cidade do Vaticano

O documentário da Miraflores Films terá uma exibição privada para o Corpo Diplomático, funcionários do Vaticano e padres e freiras em Roma (ordens religiosas da América Latina) nesta segunda-feira, 4 de abril, antes de uma reunião especial com o Papa Francisco para discutir o legado de Sor María Rosa.

HIGHLAND PARK, Illinois, 1º de abril de 2022 /PRNewswire/ -- O primeiro documentário de longa-metragem da Miraflores Films, With This Light, com direção de Nicole Bernardi-Reis e Laura Bermúdez, terá uma exibição privada para o Papa Francisco e convidados nesta segunda-feira, 4 de abril de 2022, na Cidade do Vaticano, em Roma, seguido de uma reunião com Sua Santidade sobre o importante legado da Irmã María Rosa.

With This Light traz à luz a vida excepcional e significativa da Irmã María Rosa Leggol que, durante seus 70 anos como freira franciscana, ajudou mais de 87.000 crianças hondurenhas a escapar da pobreza e do abuso. O filme explora a determinação da Irmã María Rosa Leggol ao superar ditaduras, golpes militares e desastres naturais e seu legado inspirador, revelado por meio de mulheres jovens e crianças em Honduras dos dias atuais.

A Irmã María Rosa Leggol foi criada em um orfanato; depois de conhecer várias Irmãs da Escola de São Francisco, ela decidiu assumir a responsabilidade delas como a missão de sua vida. A Irmã Maria Rosa abriu o seu primeiro orfanato em 1964 e iniciou a organização sem fins lucrativos Sociedad Amigos de los Niños (SAN) em 1966. O seu impacto continua no presente por meio dos programas de empreendedorismo e educacional dessa organização, gerando oportunidades para pessoas menos favorecidas em toda Honduras.

A produtora executiva de With This Light e fundadora da Miraflores Films, Jessica Sarowitz, disse: "Estamos honrados com o interesse de Sua Santidade em ver o documentário que fizemos para homenagear uma heroína da vida real. Somos gratos à equipe da edição em língua espanhola do L'Osservatore Romano e à embaixada de Honduras junto à Santa Sé por fazer este tributo acontecer na próxima semana, e esperamos um belo dia repleto de amor e aprendizado."

A exibição privada será seguida de um painel de discussão, incluindo as codiretoras do filme, Nicole Bernardi-Reis e Laura Bermúdez e a Sra. Sarowitz.

Sobre a Miraflores Films

A Miraflores Films é uma empresa de mídia dedicada a ampliar as vozes de mulheres inspiradoras por meio de documentários de qualidade, construindo espaço para que os excluídos das narrativas convencionais tenham suas histórias vistas e ouvidas. Ao compartilhar essas histórias de vida e perseverança extraordinárias não contadas, a Miraflores Films cria conexões autênticas com diversos públicos, capacitando-os com as ferramentas para se tornarem cidadãos ativamente engajados. A distribuição deliberada e dinâmica dos projetos da Miraflores inspira outras pessoas a liderar com compaixão e ser agentes de mudança de suas próprias comunidades.

