With This Light, un documentaire sur la vie et l'héritage de Sœur María Rosa Leggol, sera projeté dans la Cité du Vatican

Le documentaire de Miraflores Films fera l'objet d'une projection privée pour le corps diplomatique, les fonctionnaires du Vatican et les prêtres et religieuses basés à Rome (ordres religieux d'Amérique latine) ce lundi 4 avril, avant une rencontre spéciale avec le pape François pour discuter de l'héritage de Sœur María Rosa.

HIGHLAND PARK, Illinois, 4 avril 2022 /PRNewswire/ -- Le premier long métrage documentaire de Miraflores Films, With This Light, réalisé par Nicole Bernardi-Reis et Laura Bermúdez, sera projeté en privé pour le pape François et ses invités ce lundi 4 avril 2022, à la Cité du Vatican à Rome, et sera suivi d'une discussion avec Sa Sainteté sur l'héritage exceptionnel de Sœur María Rosa.

With This Light met en lumière la vie exceptionnelle et significative de Sœur María Rosa Leggol. Pendant ses 70 années de vie franciscaine, Sœur Maria Rosa Leggol a aidé plus de 87 000 enfants honduriens à fuir la pauvreté et les maltraitances. Le film présente la détermination de Sœur María Rosa Leggol, qui a surmonté les dictatures, les coups d'État militaires et les catastrophes naturelles, ainsi que son héritage remarquable, présenté par des jeunes femmes et des enfants du Honduras d'aujourd'hui.

Sœur María Rosa Leggol a été élevée dans un orphelinat ; après avoir rencontré plusieurs Sœurs Scolaires de Saint-François, elle a décidé de poursuivre leur mission comme la sienne. Sœur Maria Rosa a ouvert son premier orphelinat en 1964 et a fondé l'organisation à but non lucratif Sociedad Amigos de los Niños (SAN) en 1966. Son action se poursuit aujourd'hui à travers les programmes éducatifs et entrepreneuriaux de l'organisation, qui créent des opportunités pour les plus démunis à travers le Honduras.

Jessica Sarowitz, productrice exécutive de With This Light et fondatrice de Miraflores Films, a déclaré : « Nous sommes honorés par l'intérêt que Sa Sainteté porte à notre documentaire, que nous avons réalisé pour rendre hommage à une héroïne bien réelle. Nous sommes très reconnaissants à l'équipe de l'édition espagnole de L'Osservatore Romano et à l'ambassade du Honduras auprès du Saint-Siège d'avoir organisé cet hommage qui aura lieu la semaine prochaine, et nous attendons avec impatience cette belle journée remplie d'amour et d'apprentissages. »

La projection privée sera suivie d'une discussion avec les co-réalisatrices du film, Nicole Bernardi-Reis et Laura Bermúdez, et Mme Sarowitz.

Miraflores Films est une société de médias dont la vocation est de faire entendre la voix de femmes remarquables par le biais de films documentaires de qualité, en créant un espace pour que les personnes exclues des récits traditionnels puissent faire connaître leur histoire. En partageant ces histoires méconnues témoignant d'une vie et d'une persévérance extraordinaires, Miraflores Films tisse des liens authentiques avec des publics divers et leur fournit les outils nécessaires pour devenir des citoyens engagés. La diffusion délibérée et dynamique des projets de Miraflores encourage les autres à faire preuve de compassion et à devenir des acteurs du changement au sein de leur propre communauté.

