Within3 revolutioniert die Kommunikation in der Biowissenschaft, um mit einer branchenweit einzigartigen, ganzheitlichen Plattform Wissenslücken zu schließen

Tausende von Einsätzen haben gezeigt, dass es in allen Biowissenschaftsteams Probleme gibt - Daten, die an verschiedenen Orten oder in Silos verteilt sind und nicht von den am besten geeigneten Interessenvertretern stammen - so dass der Bedarf an gut informierten, schnellen Antworten zur Steuerung von Strategien unerfüllt bleibt.