Witkoff anuncia con orgullo a Diller Scofidio + Renfro como bufete de arquitectura de diseño para The Drew Las Vegas

LAS VEGAS, 16 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Con miras hacia la apertura de The Drew Las Vegas en el segundo trimestre de 2022, la desarrolladora internacional de bienes raíces Witkoff anunció que Diller Scofidio + Renfro es el bufete de arquitectura de diseño seleccionado para el proyecto a fin de materializar una visión fresca para el próximo resort integrado en el corredor de lujo que está surgiendo en el extremo norte de The Strip.

"Creemos que Las Vegas está lista para abrir paso a la próxima generación de resorts en la ciudad. Será algo totalmente distinto de lo que hoy vemos sobre The Strip: un resort realmente integrado que reúne un concepto único de Las Vegas y brinda un conjunto de experiencias diseñadas con inspiración de todos los rincones del mundo", dijo Steven Witkoff, presidente y director general de Witkoff. "Estamos felices de colaborar con una firma tan prestigiada y visionaria como Diller Scofidio + Renfro, con quien compartimos el compromiso de desafiar los convencionalismos y buscar resultados originales y revolucionarios".

Charles Renfro, socio de Diller Scofidio + Renfro y diseñador principal de The Drew, añadió: "El enfoque de diseño de nuestro equipo está inspirado en las múltiples ecologías de Las Vegas: la dinámica y desafiante belleza del Desierto de Mojave, la temprana adopción de la arquitectura moderna en Las Vegas y el entusiasta amor que la ciudad tiene por el mundo del espectáculo. The Drew entreteje estas condiciones aparentemente contradictorias para brindarnos un nuevo ambiente quijotesco".

The Drew Las Vegas será el primer concepto de DS+R para Las Vegas y una de sus primeras incursiones en el mundo de la hospitalidad. El trabajo de DS+R ha sido reconocido con el Premio a la Innovación Arquitectónica del Año 2017 de WSJ Magazine, el Premio al Liderazgo Cultural 2018 de la American Federation of the Arts, el Premio Nacional de Diseño del Smithsonian y el Premio Brunner de la American Academy of Arts and Letters. Su cartera de trabajos internacionales incluye The High Line, el rediseño del Lincoln Center para el Performing Arts Campus y The Shed en Nueva York; The Broad Contemporary Art Museum en Los Ángeles; el Parque Zaryadye en Moscú y el Museo de la Imagen y el Sonido en Río de Janeiro.

"Estamos sumamente emocionados de ser parte del perfil urbano de Las Vegas. Los grandes impulsores de la demanda siguen promoviendo el desequilibrio entre la oferta y la demanda en el inventario hotelero. The Drew está listo no solo para capitalizar ese desequilibrio, sino, además, para ofrecer a los visitantes un nuevo resort estilo marquesina con un concepto atractivo y original. Se trata de una oportunidad única e irrepetible para nuestro equipo y nuestros socios", dijo Witkoff.

Con fecha confirmada de inauguración en el segundo trimestre de 2022, Drew Las Vegas ya ha empezado a trabajar en las ventas dirigidas a clientes grupales. La reacción inicial frente a este resort de 3.780 habitaciones ha sido increíblemente positiva entre grupos que buscan ideas nuevas y una perspectiva fresca.

Acerca de Witkoff Group

Witkoff Group es una firma internacional privada de desarrollo e inversiones en bienes raíces que tiene su sede en la ciudad de Nueva York. Fundada por Steven Witkoff en 1997, la empresa se ha consolidado como líder en el sector propietario y de desarrollo de proyectos residenciales, hoteleros, de oficinas, comerciales y de uso mixto de primera clase en las principales ciudades de los Estados Unidos y el resto del mundo. Witkoff se especializa en identificar y adquirir propiedades subvaluadas en distritos comerciales céntricos clave, así como activos con un sólido potencial de reposicionamiento en mercados eje. Al aprovechar un enfoque de integración vertical y concentrado en la operatividad ante el desarrollo de proyectos, con equipos propios dedicados a las adquisiciones, el financiamiento, el diseño, el desarrollo, la construcción, las ventas y el marketing, además de la gestión de activos y la administración de propiedades, Witkoff no ha dejado de ejecutar estrategias creativas en diversas clases de activos.

Acerca de Drew Las Vegas

Dando paso a una nueva era de hospitalidad de clase mundial, Drew Las Vegas, el complejo de resort y casino de 67 pisos en el número 2755 de Las Vegas Boulevard South, verá el debut de la marca EDITION de Marriott International en Las Vegas al establecer el primer hotel JW Marriott sobre The Strip, además de lanzar el estreno de su marca patentada, The Reserve by Drew. Se espera que el resort abra sus puertas a principios de 2022 al ofrecer 3.780 habitaciones y suites, así como más de 50.000 metros cuadrados de espacios para convenciones y reuniones, además de numerosas experiencias de compras, spa, vida nocturna, piscinas y gastronomía. Drew Las Vegas coronará el extremo norte de Las Vegas Strip y se enlazará perfectamente con la programada ampliación del Centro de Convenciones de Las Vegas.

Acerca de Diller Scofidio + Renfro

Fundado en 1981, Diller Scofidio + Renfro (DS+R) es un estudio de diseño especializado en arquitectura, diseño urbano, instalación artística, performance con multimedios, medios digitales y medios impresos. Con especial énfasis en proyectos culturales y de la sociedad civil, la labor de DS+R aborda el cambiante papel de las instituciones y el futuro de las ciudades. El estudio se encuentra en Nueva York y acoge a más de cien profesionales de la arquitectura y el diseño, así como a artistas y especialistas en investigación que trabajan bajo la batuta de cuatro socios: Elizabeth Diller, Ricardo Scofidio, Charles Renfro y Benjamin Gilmartin. Si desea más información consulte www.dsrny.com.

