Wix intègre l'application Suisse TWINT, élargissant ainsi les options de paiement pour les chefs d'entreprises et leurs clients

La plateforme de Wix permet aux chefs d'entreprises de tout type, comme les entrepreneurs, les professeurs de fitness, les propriétaires de restaurants ou encore les vendeurs eCommerce, de créer, gérer et développer leur activité et de vendre leurs produits et services en ligne ou en personne. Wix propose déjà des intégrations avec des fournisseurs de paiement locaux et internationaux, leaders sur le marché, ainsi que sa propre solution de paiement interne. L'intégration avec TWINT par TFTW élargit les options de paiement pour les chefs d'entreprises Suisses qui utilisent Wix. Ce partenariat permet aux utilisateurs de proposer à leurs clients l'une des applications les plus reconnues en Suisse comme moyen de paiement fiable, pratique et sécurisé pour les transactions en ligne et hors-ligne.

Iskender Dirik, directeur général de la région DACH chez Wix, explique : « Le domaine du eCommerce a considérablement évolué ces dernières années. Il est essentiel que Wix propose un vaste choix de solutions de paiement qui soient adaptées aux besoins des entreprises locales et internationales. Nous travaillons sans relâche afin de pouvoir proposer aux utilisateurs Wix, les options de paiement les plus innovantes et fonctionnelles pour qu'ils puissent gérer leur activité efficacement, améliorer leurs taux de conversion et ainsi augmenter leurs revenus ».

Adrian Plattner, Chief Sales Officer chez TWINT commente : « En intégrant TWINT comme moyen de paiement sur les sites et les boutiques en ligne créés sur Wix, les chefs d'entreprises peuvent améliorer leurs taux de conversion en proposant à leurs clients de payer instantanément et de manière sécurisée via l'application mobile la plus connue en Suisse. Cela correspond parfaitement aux objectifs de TWINT, à savoir : faciliter la vie de nos utilisateurs et de nos vendeurs, au quotidien ».

À propos de Wix.com Ltd.

Wix est une plateforme leader dans son domaine qui permet de créer, gérer et développer une présence en ligne. Wix qui a débuté en tant que solution de création de sites en 2006 est maintenant une plateforme complète qui offre à ses utilisateurs une performance, un protection et une infrastructure de qualité professionnelle. Wix offre également un large éventail de solutions pour entreprises ainsi que des outils de référencement et de marketing. Wix s'assure que ses utilisateurs aient la pleine propriété de leur marque, de leurs données et de leurs relations avec leurs clients. En priorisant l'innovation et le lancement de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux produits, il est à la portée de tous de créer une présence en ligne professionnelle sur Wix.

À propos de TWINT

TWINT permet d'effectuer des paiements sécurisés, facilement via un smartphone. Les utilisateurs TWINT peuvent payer à la caisse des supermarchés, dans les boutiques en ligne, dans les transports en commun, les parcs de stationnement ou transférer de l'argent à leurs amis. Avec plus de quatre millions d'utilisateurs actifs, TWINT est l'application de paiement la plus populaire de Suisse. TWINT AG appartient aux plus grandes banques Suisses : BCV (Banque Cantonale Vaudoise), Credit Suisse, PostFinance, Raiffeisen, UBS, Zürcher Kantonalbank ainsi que SIX et Worldline.

