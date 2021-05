Wix lance un outil d’accessibilité unique pour rendre le web accessible à tous

Plus d' un milliard de personnes dans le monde dépendent des fonctionnalités d'accessibilité pour naviguer sur internet et avoir accès aux informations du web. Selon le World Wide Web Consortium (W3C), l'accessibilité web représente l'ensemble des outils visant à aider les personnes en situation de handicap, à voir, comprendre, naviguer et interagir avec le web. Cependant, beaucoup d'utilisateurs et de professionnels ne savent pas comment rendre leurs sites accessibles et ne sont pas non plus avertis des obligations d'accessibilité numérique en vigueur dans leur pays.

L'Assistant Accessibilité de Wix est disponible pour tous les utilisateurs Wix dans le monde et propose une solution étape par étape pour aider les utilisateurs à améliorer l'accessibilité de leurs sites. En activant l'Assistant Accessibilité, le site est scanné et les problèmes d'accessibilité automatiquement détectés. L'Assistant présente ensuite à l'utilisateur des instructions pour résoudre manuellement chaque problème. Enfin, le site sera re-scanné afin de vérifier que tous les problèmes d'accessibilité ont bien été résolus.

Pour Nir Horesh, directeur du département d'accessibilité chez Wix, "un des principes fondamentaux d'Internet est d'être accessible à tous. Nous mettons tout en œuvre pour que notre plateforme et nos produits répondent à cet impératif. En tant que leader dans le secteur de la création de sites web, nous sommes fiers de proposer à nos utilisateurs une solution qui les aidera à rendre leurs sites accessibles. Notre équipe dédiée à l'accessibilité améliore continuellement et constamment les fonctionnalités à proposer à nos utilisateurs, pour améliorer le confort de leurs visiteurs. En développant le premier Assistant Accessibilité, nous espérons encourager nos utilisateurs à créer des sites qui seront accessibles à tous."

Wix suit rigoureusement les mises à jour des directives du WCAG - qui désigne les règles pour l'accessibilité des contenus web - et adapte en conséquence ses outils et services. Nous conseillons aux internautes qui créent des sites sur Wix, de se renseigner sur les règles en vigueur dans leur pays afin de s'y conformer.

Wix fournit des outils et fonctionnalités permettant aux utilisateurs de créer des sites accessibles, comme des templates de sites accessibles, la navigation au clavier, les textes alternatifs, les balises de titres ou la langue du site. L'Assistant Accessibilité aide les utilisateurs à détecter et à résoudre les problèmes d'accessibilité créés lors de la conception et de la rédaction du contenu de leurs sites. Ce service est proposé gratuitement aux utilisateurs Wix.

Wix a obtenu la mention Best Accessibility Lighthouse score for mobile CMS par le Web Almanac, pour la deuxième année consécutive.

Trouvez plus d'informations ici (en anglais) : www.wix.com/accessibility

À propos de Wix.com Ltd.

Wix est une plateforme cloud pour la création de sites web qui réunit plus de 200 millions d'utilisateurs à travers le monde. L'outil de création de sites web Wix a été conçu avec la ferme conviction que le web se doit d'être un environnement accessible à tous, et s'engage ainsi à donner à tous les internautes la possibilité de s'y développer et d'y contribuer. Wix permet à des millions d'entreprises, d'organisations, d'artistes et de particuliers de mettre en ligne leurs sociétés, marques et activités, avec ou sans forfait Premium. L'Éditeur Wix, Wix ADI, l'App Market, Ascend by Wix et Velo by Wix permettent aux utilisateurs de construire et de gérer leur présence en ligne de manière entièrement intégrée et dynamique. Le siège social de Wix se trouve à Tel-Aviv et il existe des bureaux à Austin, Be'er Sheva, Berlin, Cedar Rapids, Denver, Dnipro, Dublin, Kiev, Los Angeles, Miami, New York, Phoenix, San Francisco, São Paulo, Tokyo et Vilnius.

Rendez-vous : sur notre blog , Facebook , Twitter , Instagram , LinkedIn et Pinterest

Téléchargez : l' appli Wix Owner est disponible gratuitement sur Google Play et dans l' App Store

Pour en savoir plus sur Wix, veuillez visiter notre section Presse (en anglais)

Contactez notre département de relations publiques:

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1515055/Wix_Launches_Tool.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1515056/Wix_Launches_Tool_Screenshot.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1515057/Wix_Launches_Tool_Services.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1515058/Wix_Launches_Tool_Publish.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/957061/Black_Wix_Logo.jpg

Related Links

http://www.wix.com



SOURCE Wix.com Ltd.