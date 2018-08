Wiz anuncia os resultados do segundo trimestre de 2018 nesta quarta-feira (08/08)

SÃO PAULO, 8 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Nesta divulgação de resultados, registramos receita bruta de R$ 163,9 milhões, frente a R$ 147,4 milhões dos mesmos três meses do ano passado, um crescimento de 11,2%. O lucro líquido contábil da Companhia atingiu R$ 48,6 milhões, apresentando um crescimento de 48,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

O resultado foi divulgado hoje (8) depois do fechamento do mercado e amanhã (9) ocorre a teleconferência (inglês e português) para analistas e investidores.

Os dados completos estão disponibilizados na página da Companhia.

Sobre nós

Somos a Wiz. Mais que uma corretora de seguros, somos uma provedora de soluções precisas para potencializar negócios, combinando serviços financeiros e de seguros com as necessidades dos clientes. Temos como pilar fundamental proporcionar o serviço certo no momento exato para criar conexões relevantes.

